“Un anno ricco di soddisfazioni per le nostre squadre”: Evento di fine stagione per il Volley Palazzolo

Sabato 15 giugno, il Volley Palazzolo ha festeggiato la fine delle attività sportive 2023/2024 con una serata conviviale aperta a tutti gli amici della pallavolo. Come ha ricordato la presidente Barbara Bonfichi (nella foto sopra), “è stato un anno ricco di soddisfazioni per le nostre squadre”.

L’Under 16 Femminile vincitrice del trofeo territoriale 3A Divisione Young e promossa in seconda divisione. L’Under 18 Femminile promossa in seconda divisione e terza classificata assoluta nel campionato di terza divisione senior. Ed un terzo posto provinciale nel campionato Under 13 Maschile 3×3.

La presidente ha ringraziato le persone che hanno dedicato del tempo alla pallavolo: atleti, allenatori, dirigenti, arbitri, segnapunti e genitori. Invitando soprattutto quest’ultimi, a collaborare come segnapunti e arbitri o in qualsiasi altra forma. Un grazie speciale è stato rivolto agli sponsor che hanno supportato la società nell’anno concluso invitandoli a continuare il loro sostegno.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Sona sono intervenuti il sindaco Gianfranco Dalla Valentina, l’assessore allo sport Orietta Vicentini ed il consigliere di maggioranza Nicola Manara.

Vicentini ha ringraziato il Volley Palazzolo per la preziosa collaborazione e sinergia che si creata con l’assessorato da lei guidato, mentre il Sindaco ha espresso soddisfazione per i meriti sportivi raggiunti e la bella realtà sportiva del Comune.

Con un grande abbraccio virtuale alla presidente del Volley Palazzolo, il sindaco ha anche abbracciato idealmente tutti coloro che collaborano per la società, ricordando quanto è importante il volontariato perché senza di esso non si va avanti.

Alla festa sono intervenuti il presidente della FIPAV Verona Stefano Bianchini e il vicepresidente Federico Ceschi che ha ricordato che quest’anno il Palazzolo, ha ospitato sul proprio campo, numerose manifestazioni provinciali, regionali e nazionali. Un campo che, ricordiamo, è stato donato dalla Federazione Italiana Pallavolo e la cui posa è stata possibile in tempi brevi grazie alla sinergia tra il Comitato Provinciale della FIPAV, il Comune di Sona e il Volley Palazzolo.

Come gradita sorpresa finale, ha fatto visita all’evento il giocatore di calcio della Nazionale Italiana, e del club inglese Tottenham, Destiny Udogie, fratello della nostra atleta Desiree che gioca nella Under18 Femminile. Un in bocca al lupo a Udogie per una pronta guarigione dell’infortunio che purtroppo lo ha escluso dai campionati Europei di Calcio.