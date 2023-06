Un angolo di Provenza a Palazzolo: la lavanda dell’Olmo

In una tenuta di campagna, dove cavalli e asini si muovono liberamente nel verde, il mio occhio viene rapito da una magnifica macchia di colore viola molto delicato che impreziosisce uno dei panorami più belli di Palazzolo.

È qui che incontro Gianluca Fasoli, la moglie Monica e la figlia Elisa che negli ultimi anni hanno deciso di dedicare il poco tempo libero lasciato dalla gestione del loro studio di architettura alla coltivazione della lavanda.

Come è nata questa idea?

Come spesso accade, l’amore e la dedizione portano a risultati meravigliosi, spesso inaspettati, e per questo ricchi di significato. Coltivare lavanda non era nei programmi della nostra famiglia ma tre anni fa abbiamo colto l’occasione di riacquistare un terreno che un tempo apparteneva al nonno e riunificare almeno in parte la campagna di famiglia che nel tempo era andata divisa.

Ma voi non siete degli agricoltori professionisti.

In effetti, dovevamo trovare una destinazione per questo terreno che un tempo era coltivato a peschi e ci siamo quindi documentati per cercare una nuova destinazione ideale per una terra povera, molto drenata, situata in una porzione di fondovalle fra colline moreniche. È stata un’esperienza entusiasmante, che abbiamo vissuto imparando un poco alla volta, andando alla ricerca, ascoltando chi è più esperto, portando a casa ad ogni confronto qualcosa di nuovo e di utile, crescendo pian piano apprendendo nel fare, sbagliare e rifare ogni giorno.

E vi siete imbattuti nella lavanda.

Proprio così. Siamo stati rapiti dalla bellezza di questo arbusto, dalla vastità di utilizzi e soprattutto perché candidata ad essere una scelta adatta al clima e alla tipologia del nostro terreno essendo una pianta rustica che non richiede trattamenti o irrigazioni continue, pertanto a basso impatto sull’ecosistema, un tema quest’ultimo di estrema attualità.

La lavanda è spesso presente in molti prodotti e vederla qui, allo stato vegetale è ancora più affascinante.

Stiamo parlando di una pianta bellissima, con un profumo meraviglioso e proprietà benefiche sia per il corpo che per la mente che possono essere sfruttate con il suo uso come olio essenziale, nei saponi, sacchetti profumati per la biancheria, cuscini terapeutici, bomboniere e decorazioni floreali. Il fiore di lavanda inoltre è edibile e si può utilizzare in cucina oltre ad essere un insetticida naturale, ottimo come repellente per insetti e zanzare.

Dall’entusiasmo con cui mi parlate si può proprio dire che siete innamorati di questa coltivazione.

È diventata la nostra passione ed è totalmente disinteressata in quanto non è ancora arrivato il momento per un suo utilizzo commerciale anche se ci stiamo pensando per il futuro; per ora apprezziamo questa pianta dalle incredibili proprietà non ultima quella legata all’ambiente che crea, un angolo di pace e armonia con i suoi colori e le lunghe file di fiori che ogni giorno vengono visitati dagli insetti impollinatori. Essendo infatti una pianta mellifera la sua coltivazione richiama moltissimi tipi di insetti e farfalle aiutando l’equilibrio dell’ambiente circostante. Ma le sue proprietà non finiscono qui. Le file fiorite regalano un bellissimo colpo d’occhio tanto che abbiamo già avuto delle richieste da parte di fotografi professionisti per utilizzare il nostro campo come sfondo panoramico a dei reportage con immagini mozzafiato.