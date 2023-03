Un aiuto per bambini in difficoltà: Funziona la collaborazione tra scuola dell’infanzia di Sona e Centro Aiuto Vita

Nelle scorse settimane Eddo Pachera, presidente del Centro Aiuto Vita di Lugagnano, che opera nei Comuni di Sona, Bussolengo e Pescantina, ha contattato l’Istituto Comprensivo “Virgilio” di Sona per proporre una collaborazione per una raccolta di indumenti e calzature per bambini dai 3 ai 6 anni, la stessa età dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia “Cav. A. Romani”.

Il progetto si è concretizzato grazie alla preziosa collaborazione dei genitori, dei rappresentanti di classe, della dirigente scolastica professoressa Maria Federici, delle insegnanti e delle collaboratrici scolastiche. E così la scuola dell’infanzia di Sona ha accolto con entusiasmo la proposta e ha partecipato attivamente a questa importante iniziativa.

Venerdì 17 marzo, in una splendida giornata di sole primaverile, i bambini, accompagnati dai loro genitori, durante l’orario di entrata e uscita della scuola, hanno consegnato ai volontari del “Centro Aiuto Vita”, presenti nell’area antistante la scuola, dei sacchetti contenenti indumenti e scarpe che fino a poco tempo fa erano loro.

L’iniziativa ha riscosso molto successo, parecchia partecipazione e coinvolgimento da parte delle famiglie della scuola stessa.

Un ringraziamento di cuore da parte della scuola va ai volontari presenti durante la giornata: Silvana Cunego, Licia Faccio, Milena Palazzi, Marisa Ruggeri e al presidente Pachera.

“Creare sinergia e collaborazione tra la scuola, le famiglie e le diverse realtà del territorio – spiegano dall’Istituto Comprensivo di Sona – è arricchente ed educativo, nell’ottica di valorizzare e favorire la continuità orizzontale”.