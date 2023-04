Un 25 aprile di comunità ai Monumenti ai Caduti di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona

Anche quest’anno la festa che ci ricorda la liberazione dal nazifascismo, in quell’ormai lontano 25 aprile del 1945, è stata celebrata a Sona sui Monumenti ai Caduti del capoluogo e delle tre frazioni, alla presenza della Associazioni d’Arma, dei parroci, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e di tanti cittadini.

A San Giorgio in Salici il 25 aprile è stata anche occasione per la prima uscita della nuova Associazione Culturale Gruppo Storico d’Arma, che sostituisce l’Associazione Combattenti e Reduci ed ex Internati. Nelle foto alcuni momenti delle celebrazioni a Sona capoluogo e a Lugagnano (foto Gaetano Fattori).