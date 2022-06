Ultimo giorno per il Piedibus di Lugagnano, al ritmo d’estate

L’ultimo giorno di scuola è sempre una grande festa per i bambini. L’arrivo dell’estate, delle vacanze, del dormire di più, dei pomeriggi liberi dai compiti è tutto ciò che desiderano.

Proprio con questa allegria nel cuore i bambini del Piedibus di Lugagnano, mercoledì 8 giugno, hanno rallegrato le vie del paese a suon di musica indossando accessori prettamente estivi: maschere da sub, occhiali da sole, ghirlande di fiori, cappelli di paglia, salvagenti.

Giunti all’ingresso del plesso Pellico, le tre linee hanno continuato a cantare e ballare le hit dell’estate e tanti genitori divertiti si sono uniti a loro. Al suono della campanella tutti in classe per l’ultimo giorno di questo anno scolastico ma con la certezza di rivedersi ancora a settembre.

Il servizio Piedibus, coordinato dal Comitato Genitori di Lugagnano, accompagna gli alunni della scuola elementare ogni mattina a scuola ed è un servizio socio educativo ed ecosostenibile totalmente gratuito e gestito da accompagnatori volontari. I giubbotti catarifrangenti sono il loro distintivo, ormai riconoscibili da tutti raccolgono il sorriso dei passanti ogni volta che si incrociano per il paese.

“Credo che il Piedibus sia già molto attivo ma credo che possa crescere ancora di più e che possa essere utilissimo non solo ai bambini ma anche a creare nuove amicizie e collaborazione tra le famiglie di Lugagnano – sono le parole di Christian Bulgarelli, presidente del Comitato, che si ripromette di organizzare altri momenti di divertimento per far conoscere maggiormente l’utilità di questo servizio -. “Intanto buone vacanze e ci si rivede a settembre, più operativi che mai”.