UC Lugagnano: Questo fine settimana la grande festa di fine anno organizzata dalla società calcistica

Sono iniziati giovedì 30 maggio i tornei ed i festeggiamenti, che dureranno fino alla tarda serata di domenica 2 giugno, presso il complesso sportivo “B. Guglielmi” di via Stadio nella frazione di Lugagnano di Sona: giornate che coinvolgono tutti gli associati dell’Unione Calcistica della frazione con le loro famiglie e tanti amici. Nella foto di Mario Pachera i presidenti Giovanni Forlin e Sergio Coati.

Si tratta del 18° memoriale dedicato a Giancarlo Apostoli, il 5° in onore di Andrea Barbieri ed il 2° in ricordo di Severino Danieli: tutte e tre figure care alla memoria sportiva dei lugagnanesi, per le tante soddisfazioni regalate durante la loro presenza all’interno della società ma, soprattutto, della comunità stessa.

Sabato 1° giugno tanta allegria con la festa della Scuola Calcio e le annate 2015 – 2016 – 2017 – 2018, oltre naturalmente al torneo che coinvolge i 2013 e 2014, mentre invece domenica 2 giugno al mattino si svolge un triangolare con gli esordienti del 2011 e 2012 e nel pomeriggio si assisterà alle finali dei giovanissimi e allievi.

Come sempre gli Alpini della sezione di Lugagnano offrono il loro prezioso aiuto con gli stand gastronomici durante tutti i giorni di festa, davvero un supporto mai scontato e sempre efficiente.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il direttore sportivo Cristian Lorenzi il quale, in merito anche al tempo che in questi giorni appare molto instabile, ci precisa: “Le condizioni metereologiche sono favorevoli oggi, speriamo proseguano anche domani, perciò aspettiamo tutte le famiglie, gli amici e i simpatizzanti a questi nostri memorial che sono sempre occasione per condividere un momento di gioia e serenità – prosegue – ci siamo organizzati anche per dare la possibilità di vedere tutti insieme la partita finale di UEFA Champions League che si disputa proprio questa sera alle ore 21“.

Pochi giorni fa l’UC Lugagnano aveva tenuto presso il palapesca di Sommacampagna il grande evento per i novant’anni di storia di questa importante società calcistica.