Tzigano di Lugagnano 2022: I candidati sono Paolo Benetti detto “El Nape” e Diego Zanolli detto “El Tacolon”

A Lugagnano tira già aria di carnevale. Dopo la sospensione del 2021, dovuta alle restrizioni imposte dalla pandemia, tornano per il 2022 le elezioni di Tzigano e compagna.

Giovedì 20 gennaio, ultimo giorno utile per presentare le candidature nella sede dell’associazione Carnevale benefico Lo Tzigano per ricoprire il ruolo di prima maschera del carnevale lugagnanese, sono diventati ufficiali i nomi dei candidati.

A candidarsi alle elezioni del 39esimo Tzigano di Lugagnano sono per la lista n.1 Paolo Benetti, detto “El Nape”, con Lina Di Meo e per la lista n.2 Diego Zanolli, detto “El Tacolon”, con Barbara Bertagnoli.

Le elezioni si terranno domenica 13 febbraio, in piazza dalle 8.30 alle 12.30. L’investitura ufficiale del nuovo Tzigano è prevista per venerdì 18 febbraio e la grande sfilata di Lugagnano è in calendario per domenica 13 marzo.