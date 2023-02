Tutto il Festival minuto per minuto: Cronaca della prima (complicata) serata di Sanremo

Qualcuno, leggendo il titolo di questo pezzo si starà chiedendo se abbiamo confuso un articolo della redazione sportiva con un altro inerente invece al Festival di Sanremo. Come dice Ligabue “Niente Paura”, perché il titolo è voluto così per farvi capire che la serata di ieri è stata musicalmente gioiosa ma anche piuttosto complicata. I cosiddetti “momenti delicati” sono stati principalmente due e legati alla presenza di personaggi convocati per essere festeggiati a Sanremo.

Cominciamo dai Pooh, ospiti a Sanremo quale suggello di una carriera straordinaria. I ragazzi che hanno segnato un’epoca hanno eseguito un medley di grandi successi e annunciato un’unica data per il tour a Milano. L’esibizione purtroppo è però risultata un autentico momento di imbarazzo, perché i pezzi famosissimi cantati con la voce di Roby Facchinetti sono stati caratterizzati da una serie di stonature incredibili, non tanto per una forma di raffreddore o influenza per il padre del capitano deejay Francesco, quanto invece per l’evidente impossibilità per lo stesso, di raggiungere le note altissime che lo hanno reso famoso.

Ma come mai difronte a questa limitazione evidentissima, Facchinetti non si è fermato per lasciare posto a Riccardo Fogli o a Battaglia o Canzian, apparsi invece in forma nelle parti da loro cantate? Era una figuraccia evitabilissima, soprattutto perché i Pooh negli ultimi tempi ne avevano già passate sin troppe.

Ma il momento più critico accaduto è legato alla figura di Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, che sul palco mentre eseguiva il suo nuovo singolo, a fronte di una difficoltà legata al non ritorno negli auricolari indossati, ha reagito distruggendo le sinuose combinazioni floreali presenti sul palco in modo piuttosto violento e polemico provocando evidenti danni. Figuraccia davvero poco edificante.

Tornando all’essenza sanremese vera e propria, sancita dalla presenza del Capo dello Stato e di Roberto Benigni per ricordare il settantacinquesimo anniversario della Costituzione, la gara vede in testa delle 14 canzoni eseguite ieri sera, il pezzo di Marco Mengoni, Due Vite, che precede Elodie e i sorprendenti Coma Cose, più votati per ora di Ultimo.

Ultimo che abbiamo incontrato nel pomeriggio, sempre gentile ma in una sorta di costante concentrazione mentale festivaliero, difficile da sbloccare. Il cantautore già arrivato al secondo posto al Festival, ci ha raccontato, senza convincerci, di non puntare alla vittoria definendo Giorgia la favorita.

Un’ora più tardi abbiamo incontrato la cantante che, in una sorta di accordo reciproco, ha ricambiato allo stesso modo, dicendoci che sarà Ultimo a prevalere. Un caso? Possibile, ma non scontato.

La nostra giornata di lavoro sanremese ci ha visti incontrare anche Gianluca Grignani, in buona forma fisica e morale. L’esecuzione serale all’Ariston, lo ha visto invece claudicare un po’ nel canto a causa di una forte emozione. C’è tempo per riprendersi, ma intanto ci aggiorniamo domani. Cercheremo di raccontarvi tutto ma proprio tutto di questa amatissima manifestazione che di certo ci regalerà ancora tantissime emozioni.