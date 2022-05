“Turisti nel nostro paese”, domenica La Torre propone una camminata alla scoperta delle bellezze di Palazzolo

Grazie all’impegno e alla guida dell’associazione La Torre, e sulla scia del successo della recente passeggiata di primavera, ritorna a grande richiesta la camminata per le vie di Palazzolo con la nuova ed intrigante denominazione “Turisti nel nostro paese”.

L’appuntamento, la cui partecipazione è totalmente gratuita, è fissato per domenica 22 maggio alle ore 15 in piazza Vittorio Veneto, oggetto di recentissimi interventi di sistemazione che ne valorizzano la funzione di polo aggregativo.

Da lì si partirà per una piacevole passeggiata, per nulla impegnativa ed aperta anche alle famiglie, alla scoperta dei luoghi più conosciuti come palazzi e dimore storiche, della chiesa parrocchiale e della torre scaligera ma anche di qualche angolo nascosto del paese che talvolta sfugge alla nostra osservazione a causa del vivere frenetico.

Un’occasione imperdibile per approfondire la conoscenza del nostro territorio e per apprezzare ancora di più i tesori racchiusi nei nostri paesi, compito per cui l’associazione La Torre e la Pro Loco di Sona, si stanno prodigando in maniera lodevole.