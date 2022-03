Tu chiamala, se vuoi, inflazione. Le (tante) relazioni tra canzoni ed economia

E allora diciamolo, così, senza paura e senza falsa e retorica vergogna: Chi di noi non ha sentito il desiderio in questi giorni di esibirsi in un clamoroso turpiloquio ricevendo una bolletta del gas o facendo rifornimento alla pompa di benzina?

Non vedo mani alzate, pertanto procediamo. Procediamo con che cosa, direte voi, cosa c’entri tu giornalista di festival e canzonette con i seriosi temi dell’economia, della perdita di acquisto, della probabile inflazione e del paradigma keynesiano della domanda e dell’offerta?

Ma come, cari fan sfegatati del Baco, pensate che due mondi così distanti non si siano mai incontrati? Pensate male, ragazzi. Ora ve ne parlo.

Diciamo che i più giovani ricorderanno sicuramente la vittoria a sorpresa di Mahmood che, cantando “pensavi solo ai soldi, soldi!”, trascinò a terra anche i più disincantati sognatori, piazzando anche quella frase sibillina “mi chiedi come va, come va” che pare una presa per il naso (ah, che meraviglioso eufemismo) rivolta a chi con bolletta del gas più che raddoppiata e carburante più costoso di un gioiello, si chiede dove operare tagli drastici per consentire alla proprio bilancio di salvarsi dal rosso che, diversamente dalla relatività del famoso successo di Tiziano Ferro, appare prospettiva assai probabile ai più.

Se devo pensare però alla canzone emblema del legame tra musica ed economia, la mia mente di vecchio deejay e nuovo scenditore a picchiata dal ceto medio va a puntare decisamente su un vecchio successo di Adriano Celentano: Svalutation, 1976. Una vita fa, mio caro scrivano matusa – questo il vostro inevitabile pensiero – sì cari miei, leggo i vostri pensieri.

Ma vorrei ascoltaste questa canzone, scritta 46 anni fa. Ascoltate e stupitevi, amici cari, perché la musica sa leggere anche le note che non sembrano esserci e che invece sanno risuonare incredibilmente grazie a parole che, devo aggiungere la parola purtroppo, suonano come di un’attualità sconvolgente.

La canzone comincia così: “E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù, svalutation, svalutation. Cambiando i governi niente cambia lassù, c’è un buco nello Stato dove i soldi van giù, svalutation, svalutation”. Ora, se prescindiamo dal fatto che la Lira è stata sostituita dall’Euro, potremmo sentirci a bordo della macchina nel viaggio a ritroso di “Ritorno al futuro”, con l’aggravante che la soppressione della scala mobile ha eliminato un meccanismo importante di possibilità di recupero reale del potere d’acquisto.

L’Euribor sta tornando sempre più vicino all’area dei valori positivi e lo spettro delle curve previsionali dell’inflazione ritenuta dagli esperti in salita, giusto per intravedere la ciliegina su una torta che potremo assaggiare solo prendendocela in faccia.

Stupiti dall’analisi economica del vostro cronista di canzonette? Beh, diciamolo, il tormentone di Bennato Sono solo canzonette era un’ironica rappresentazione del contrario e di quanto nella musica si possa ritrovare la quotidianità.

Un caso isolato quello di Svalutation? Niente affatto. Nel 1992, per esempio, gli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto pubblicano uno dei loro pezzi manifesto-generazionali dal titolo Con un deca. Anche in questo caso protagonista la perdita del potere d’acquisto della nostra moneta e dei nostri portafogli. La frase “con un deca non si può andar via, non ci basta neanche in pizzeria” dice tutto.

E viene anche ritualizzata vent’anni dopo, nel 2012, quando Pezzali la reinterpreta con i Club Dogo, sottolineando che “il deca” originario, espresso in Lire, viene convertito con la moneta attuale, l’Euro, dando una chiave interpretativa efficace per l’oramai somatizzata considerazione del raddoppio dei prezzi nel passaggio dalla moneta italiana a quella europea.

Del resto, l’interessenza tra la musica e l’economia trova riscontro anche in classici italiani ben più datati. Dalla cantatissima “se potessi avere mille lire al mese” del 1939 lanciata da tal Gilberto Mazzi (di Alessandria, non di Lugagnano, nonostante il cognome), a Soldi Soldi Soldi di Betty Curtis del 1961.

Ovviamente ci sarebbero anche molti altri riferimenti sull’argomento nella musica internazionale, ma essendo questo un articolo e non un libro, ne citiamo una su tutte: la leggendaria Money dei Pink Floyd, brano contenuto nell’album entrato nella storia della musica dal titolo “The dark side of the Moon”, che al di là del significato del testo, incentrato sul concetto che la spasmodica ricerca del denaro sia la rovina dell’uomo, resta un brano d’effetto soprattutto per la riproduzione all’inizio del brano del suono delle monete e di un registratore di cassa.

Come si dice spesso in questi giorni, meglio essere poveri per la crisi economica che essere devastati dal vissuto diretta di bombe e missili come sta accadendo in terra ucraina. Considerazione mestamente consolatoria ma, diciamocela tutta, estremamente efficace.

Il grande Lucio Battisti, che incise “per una lira, io vendo tutti i sogni miei” o, nella canzone I giardini di marzo, la melanconica frase “al ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti”, probabilmente oggi, parafrasando un altro notissimo successo, canterebbe “tu chiamala sei vuoi… inflazioneeee!”.

Buona spending review a tutti!