Truffe agli anziani: come difendersi? A Bussolengo un incontro informativo con i Carabinieri

A Bussolengo un incontro informativo con i Carabinieri contro le truffe che colpiscono gli anziani. L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, si tiene giovedì 17 novembre alle 16 presso il teatro parrocchiale della chiesa di Santa Maria Maggiore, in Piazza Nuova 3.

All’incontro parteciperà come relatore il capitano Matteo Di Stefano, comandante della Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda che sarà coadiuvato dal maresciallo maggiore Pasquale Carusone, comandante della Stazione Carabinieri di Bussolengo. Saranno presenti il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi e il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Giovanni Amantia per portare il contributo dell’amministrazione su un tema molto sentito.

Le truffe agli anziani sono un fenomeno ormai diffuso a livello nazionale anche nei centri medi e piccoli. Dai falsi tecnici del gas o della luce che si presentano alla porta con la scusa di effettuare verifiche e controlli fino alle truffe telefoniche, che vedono i truffatori spacciarsi per esponenti delle forze dell’ordine oppure avvocati che chiedono soldi per familiari o amici rimasti coinvolti in incidenti stradali o con improvvisi problemi economici, per cui è necessario intervenire con la massima urgenza.

Sono solo alcune delle più ricorrenti truffe perpetrate ai danni delle persone anziane, contro cui i Carabinieri stanno concentrando la massima attenzione sia sul piano repressivo ma soprattutto sul piano della prevenzione.

E proprio con l’obiettivo di prevenire i raggiri e aiutare gli anziani a riconoscere i malintenzionati, è stato organizzato questo incontro. L’attività rientra nella campagna di sensibilizzazione svolta dall’Arma dei Carabinieri per illustrare le azioni di contrasto ai reati contro le persone anziane.