Troppe mosche nella zona sud di Lugagnano. Il sindaco: “Stiamo cercando la causa”

Da circa una settimana stanno aumentando le segnalazioni che arrivano al Baco in merito alla presenza fastidiosa di un numero anomalo di mosche nel quadrante sud-est di Lugagnano, soprattutto nell’area attorno a via Betlemme, ma non solo.

Il fenomeno è diventato molto più evidente in questi ultimi giorni, e alcuni abitanti della zona ci segnalano l’impossibilità di cenare all’aperto, ad esempio.

Il Baco ha contattato il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi che conferma la presenza del problema in quell’area. “Con la polizia locale stiamo effettuando delle verifiche per capire se la causa dell’aumento assolutamente anomalo e così localizzato delle mosche sia dovuto a qualche sversamento irregolare di materiale organico in qualche campo di quella zona, speriamo di poter identificare la causa quanto prima per poterla risolvere”.

“Resta la grande amarezza – prosegue Mazzi – per comportamenti che si ripetono ogni estate, da parte di persone che non hanno alcun rispetto per l’ambiente e per i loro concittadini”.