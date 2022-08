Trionfo del Salvi nella prima edizione della Coppa Italia di tamburello per la serie C

Mercoledì 10 agosto è una data che i tifosi del Salvi e del tamburello in generale non potranno mai dimenticare.

Nella splendida Noarna, frazione del comune di Nogaredo in provincia autonoma di Trento, si è disputata la prima edizione della Coppa Italia di tamburello per le squadre di serie C. La competizione prevede due semifinali e relativa finale e accedono al torneo le prime classificate dei campionati regionali del Piemonte, Veneto, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Le squadre partecipanti e gli abbinamenti per le semifinali erano per la prima semifinale Medole (Lombardia) – Rallo (Trentino-Alto Adige) e per la seconda semifinale Salvi (Veneto) – Tigliolese (Piemonte).

Nella prima semifinale il Medole si è imposto sul Rallo in un match molto combattuto con il punteggio di 6-3, 6-5. Il Salvi, trainato dai servizi devastanti di Matteo Grigoli, è approdato in finale con il punteggio di 6-1, 6-0.

Dopo la splendida vittoria contro la Tigliolese, i Draghetti del Salvi sono tornati a volare in alta quota a Noarna per la prima storica finale di Coppa Italia. Gli avversari erano il Medole ossia il Grifondoro di Mantova, che con le loro divise dorate risplendono nella notte Noarnense. “Chi avrebbe conquistato il cielo sopra Noarna?”, si chiedevano i numerosi spettatori.

La finale ha visto quindi contrapposte le squadre di Salvi e Medole, due società che nel passato sono state ai vertici del tamburello. Il Medole ha vinto ben 4 scudetti, nel 1987-1988-1989-2012, il Salvi ne ha vinti 2, nel 1967-1968.

Il Grifondoro schiera una formazione spaventosa, alla rimessa Cristian Marchi e Nicola Murari, due mostri sacri che non hanno bisogno di presentazioni, al centro il possente Nicola Pontoglio, in prima linea Alberto Galasi e Leonardo Pesci.

I Draghetti dei Salvi del presidente Luciano Zerbini adottano la stessa formazione della semifinale con Matteo Grigoli detto “il Folletto di Mazzurega” e Roberto Cerpelloni a fondocampo, Fabietto Bertoncelli al centro, Gianni Damoli e Andrea Bertoncelli sul “fal di mezzo”.

Il fischio d’inizio sembra un fulmine lanciato da Zeus per decretare l’inizio della battaglia. Parte bene il Medole che fa suo il primo gioco, il Salvi regala qualche fallo di troppo e cerca di “prendere le misure del campo”. La reazione del Salvi non si fa attendere e sfruttando il servizio si porta in parità 1-1, nuovo vantaggio del Grifondoro, 1-2, contro un Salvi che sta ancora scaldando il motore. Il 2-2 porta la firma del Folletto di Mazzurega, Matteo Grigoli, che inizia a bombardare la metà campo del Grifondoro.

Il Salvi si aggiudica il primo 40-40, in rimonta, dopo un acceso scambio di colpi la pallina del Medole tocca la riga di mezzo, punto molto pesante che carica a mille i Draghetti. 4-2 Salvi con capolavoro di ACE, da parte di Grigoli, sul terzino avversario che può solo applaudire. Il Medole accusa il colpo e chiede il primo time-out per cercare di frenare la carica del Salvi, ma sono ancora i Draghetti ad affondare gli artigli con un gioco d’attacco che non lascia scampo ai Grifoni mantovani… 5-2 e successivo 6-2 che consegna ai veronesi il primo set.

L’inizio del secondo set è da incubo per il Salvi, il Medole rifila un uno-due che rischia di mettere KO i Draghetti, 0-2 a favore del Grifondoro. Fortunatamente arriva un parziale risveglio dei Draghetti che accorciano le distanze portandosi sul 1-2. Nel gioco successivo è 40-0 per il Medole, ma è nel momento di massima difficoltà che emerge il never give up (non arrendersi mai) del Salvi e si arriva al secondo 40-40, palla troppo lunga di Murari ed è 2-2. Successivo gioco che si chiude con un bel 15 di Fabietto Bertoncelli, 3-2 Salvi.

I Draghetti prendono fiducia ed il 4-2 ha il marchio di Roberto Cerpelloni, le sue splendide accelerazioni da fondocampo portano scompiglio nei Grifoni. Terzo 40-40 che si chiude con un bel smash da parte di Damoli, 5-2. Il Medole non molla e con decisione di riporta sul 5-3. Partita bella ed intensa con due ottime formazioni in campo, i Draghetti mancano il primo match point ed è ancora 40-40, palla larga di Marchi ed è vittoria! Il Salvi si aggiudica la prima coppa Italia di serie C!

Sono tanti i pensieri che esplodono nella mente dopo una così bella vittoria, ma il primo va assolutamente a lui, a Luigi “Nino” Biasi, al nostro “vecio”, i Draghetti hanno volato così in alto come a voler portarti la coppa fin lassù. Ciao Nino, questa Coppa è tutta per te!

MVP sia della semifinale che della finale è indubbiamente l’immenso Folletto di Mazzurega, Matteo ha disputato due gare eccellenti, specialmente la finale contro una squadra tecnicamente molto forte, Chapeau!

Prestazione eccellente anche per Roberto Cerpelloni, ha saputo controllare la sua forza da Hulk, grandi recuperi e splendide accelerazioni, applausi. Buono il contributo della “Stella della Canova di Sona” Fabio Bertoncelli, qualche calo di tensione qua e là ma tanta grinta e cuore. Nella prima linea abbiamo uno scatenato Damoli, talmente voglioso di far quindici da arrivare quasi a rubare palla “con la sinistra” ad Andrea Bertoncelli, per entrambi una buona prestazione.

Il Medole è un’ottima squadra, il punteggio finale probabilmente non gli rende giustizia, sono stati ben quattro i quaranta pari che hanno pesantemente deciso le sorti della gara. Marchi e Murari sono due veterani dotati di tecnica e di esperienza, entrambi hanno disputato una buona gara con molti recuperi e pochi falli. Pontoglio ha dimostrato quanto può far male quando “la ghe vien bela”. Ottima la gara di Alberto Galasi che mette sempre a segno le occasioni ricevute.

Tutto questo spettacolo si è visto nella meravigliosa Noarna, la Tana delle Tigri del Tamburello è una splendida arena dove dei moderni gladiatori combattono e infiammano l’animo degli spettatori.

La scorsa notte, dopo il rientro a casa, mi sono addormentato beato, con un motivetto nella testa: ”Il Salvi ha vinto la prima Coppa Italia di serie C, la prima Coppa Italia di serie C, la prima Coppa Italia di serie C…”.

Qui sotto il video della premiazione.