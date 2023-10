Trimestre anti-inflazione: I negozi di Sona, Sommacampagna, Bussolengo e Castelnuovo dove trovare i prezzi calmierati

Sono 225 le attività commerciali veronesi, soprattutto farmacie e parafarmacie, che da lunedì primo ottobre hanno aderito al Trimestre anti-inflazione che ha preso il via in tutta Italia.

Fino a fine 2023 queste realtà collocheranno sugli scaffali un paniere di prodotti a prezzi calmierati, riconoscibili con il logo di un carrello della spesa tricolore. Sono 32 le associazioni a livello nazionale che hanno aderito all’iniziativa del ministero delle Imprese e del Made in Italy, con loro il Governo non ha fissato un paniere dettagliato dei prodotti specifici oggetto dell’iniziativa in quanto ciascun aderente decide quali inserire e in che modalità.

Tuttavia, vengono scontati soprattutto alimenti quali pasta, carne, passata di pomodoro, zucchero, latte, uova, riso, sale, farina, cereali, e ancora saponi, detergenti, bagno schiuma, shampoo.

Di seguito i negozi dei Comuni di Sona, Sommacampagna e Bussolengo dove ad oggi si possono trovare i prodotti a prezzi calmierati, secondo l’elenco pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’elenco è in continuo aggiornamento.

SONA

Supermercati Rossetto di Lugagnano.

BUSSOLENGO

Farmacia Benincasa, via De Gasperi 31.

Arcaplanet, via 2 Giugno.

Conad, piazza Vittorio Veneto, 9.

LIDL, via Verona 12.

Conad, località Ferlina 11.

SOMMACAMPAGNA

Farmacia comunale via Gidino, 2.

Dpiù Supermercato, via dell’Industria 31.

Migross, via Osteria Grande, 49.

Supermercato Adami, via Bussolengo.

CASTELNUOVO DEL GARDA