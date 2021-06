Tre uscite in e-bike su e giù per le colline di Sona. Organizza la Pro Loco

La Pro Loco Sona organizza tre uscite in e-bike nel territorio del nostro comune, su e giù per le colline moreniche, il 19 giugno, 17 luglio e 18 settembre. In tutte e tre le occasioni si verrà accompagnati da una guida e-bike SIEB attraverso un percorso di 40-45 km, tutti in sella ad una bici elettrica.

Sono previste più tappe per conoscere alcuni dei luoghi più caratteristici del Comune di Sona, come la Torre Scaligera di Palazzolo (nella foto), la frazione di San Giorgio in Salici, la Guglia di Sona. Una delle tappe prevede un momento degustazione presso l’Azienda agricola Venciu.

La partenza è fissata per le ore 8,15 presso la piazza di Sona e il ritorno alle 13, con pranzo a base di tortellini e bibita (compresi nella quota di partecipazione) presso la Baita degli Alpini di Sona.

Il percorso è adatto a tutti, visto che l’e-bike consente di affrontare le salite senza particolare sforzo, permettendo di scoprire o vedere con occhi diversi quanto il comune sonese ha da offrire da un punto di vista storico e naturalistico.

Per iscrizioni, ulteriori informazioni e per l’eventuale noleggio della bici elettrica è possibile contattare l’accompagnatore Andrea Miotto al 3493731031 o mandare una mail a segreteria@prolocosona.it.