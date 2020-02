Trasporti sociali del Comune di Sona: ecco come diventare volontari (e fornire un servizio prezioso alla propria comunità)

E’ di qualche giorno fa la promozione del rinnovato servizio dei Trasporti Sociali di Sona nelle varie frazioni del Comune. La partecipazione dei cittadini è stata discreta, forse un po’ inferiore alle aspettative ma comunque positiva. Qualche volontario è andato oltre alla curiosità iniziale ed ha compilato la scheda di adesione facendola pervenire al SOS SONA. Per fornire dettagli a chi non è potuto essere presente, di seguito un vademecum di domande e risposte utili.

A chi è rivolto questo servizio?

Si cercano volontari disponibili a dedicare un po’ del loro tempo a questo importante servizio di comunità. Uomini o donne, giovani (purché maggiorenni) o meno giovani indistintamente.

Chi sono i beneficiari del servizio?

Persone anziane, persone diversamente abili, persone senza rete famigliare, minori, famiglie bisognose. Richieste di aiuto molto sentite e presenti tra la cittadinanza di Sona.

Riguarda solo la comunità di Sona o anche altre comunità?

Il servizio è offerto a cittadini residenti nel Comune di Sona.

Quali sono le destinazioni verso le quali vanno accompagnati gli utenti?

Le possibili destinazioni sono strutture del territorio di Sona (centri diurni, ambulatori medici, scuole, centri di ricreazione) o strutture sanitarie nelle immediate del Comune di Sona (ospedali o centri prelievi della città) o poco distanti come Villafranca, Peschiera e Negrar.

In che giorni si svolge il servizio?

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì in differenti fasce orarie a seconda delle esigenze dell’utenza. A volte anche il sabato. Il servizio inizia di primo mattino e termina il tardo pomeriggio. Il sabato o il mattino o il pomeriggio. Può essere indirizzato anche a più utenti in contemporanea, da qui l’esigenza di avere più volontari. L’impegno del volontario è di qualche ora durante il giorno. Non è un impegno a tempo pieno.

Deve essere garantita una disponibilità minima?

No, ognuno mette a disposizione il tempo che ha. Proprio perché è un servizio svolto a titolo volontaristico deve essere un impegno che lascia spazio al volontario per coltivare impegni ed interessi personali.

Posso scegliere i giorni, gli orari, la frequenza di disponibilità?

Assolutamente si. Flessibilità è la parola chiave, in base alle proprie disponibilità. Si richiede attenzione al rispetto degli impegni presi, fatti salvi imprevisti improvvisi che possono capitare.

Quali sono le caratteristiche del volontario tipo?

E’ necessario uno stato di buona salute. Non si può portare aiuto ad altri se non si è fisicamente a posto. Il volontario tipo è una persona che ha del tempo a disposizione da dedicare al servizio: pensionati, studenti, persone che fanno turni di lavoro, casalinghe, persone in mobilità lavorativa o che percepiscono sussidio di disoccupazione, persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, futuri candidati al Servizio Civile Nazionale. Per chi si candida per la guida degli automezzi è sufficiente la patente di tipo B. Si cercano volontari per guidare gli automezzi ma anche solo per accompagnare gli utenti durante il viaggio.

Se mi accade qualcosa durante il servizio?

Il volontario dei Trasporti Sociali diventa a tutti gli effetti volontario del SOS SONA. L’Associazione stipula una copertura assicurativa completa per i propri associati. Il volontario è coperto in caso di incidente stradale, per infortunio e per malattia contratti durante il servizio e anche con una polizza di tutela legale in caso di controversie con l’utenza servita.

Ci sarà una fase di apprendimento iniziale?

Si. E’ prevista una fase di formazione in cui vengono date le informazioni su come si svolge il servizio e le sue peculiarità. A chi guida gli automezzi verrà fatto un mini corso di guida sicura, a tutti i volontari verrà fatto un breve corso di primo soccorso e qualche nozione di approccio all’utenza del servizio.

Come posso comunicare la mia disponibilità?

Il SOS SONA, che ha l’onere e l’onore di portare avanti il servizio su incarico del Comune di Sona, è sempre disponibile via mail a segreteria@sos-sona.it o via telefono allo 045 6081330 (interno 3) dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 14.30. Va compilato un modulo di adesione da consegnare poi alla segreteria. Il modulo può essere ritirato o presso la sede SOS o scaricato on-line QUI.