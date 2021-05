Trasporti sociali a Sona: Dal primo gennaio effettuati più di 500 servizi. Una realtà in crescita

“La pandemia nulla potè contro la solidarietà!”. Potrebbe essere uno slogan da usare, negli anni a venire, per testimoniare che, nella immane difficoltà di questo maledetto periodo di convivenza forzata con il Covid-19, c’è anche qualcosa di buono da salvare e da prendere ad esempio.

L’infinita tela di relazione, umanità ed operatività intessuta dal mondo del volontariato in questo ultimo anno è sicuramente una delle cose belle, per non dire bellissime, da ricordare. Un eventuale premio Nobel per la pace italico dovrebbe essere assegnato a tante categorie di persone che hanno nobilitato, con le loro azioni, la lotta alla pandemia. Tra queste candidature inserisco a pieno titolo le donne e gli uomini del volontariato.

Tra le tante associazioni operative che non si sono mai fermate c’è il SOS SONA. Che, ricordiamo, svolge attività quotidiane e continuative negli ambiti dell’emergenza urgenza sanitaria territoriale con le proprie ambulanze, nella Protezione Civile in caso di emergenza nazionale e locale e nei trasporti sociali della comunità di Sona, in sinergia con il Comune di Sona.

A questo ultimo ambito operativo, entrato dal gennaio 2020 a far parte della linea di servizio di SOS, va riconosciuto un ruolo sempre più importante nella comunità. Anche e soprattutto durante questo periodo pandemico, pur con richieste di servizio ridotte dalle restrizioni, i volontari non si sono mai fermati.

“In previsione di una ripartenza bisogna attrezzarsi bene per garantire servizio ed operatività di qualità” ci dice Massimo Segala neo consigliere entrato a far parte del direttivo SOS a marzo di quest’anno. Ne avevamo parlato in un nostro recente articolo.

A lui è stata affidata la responsabilità di questa importante area operativa dell’Associazione. “Nonostante non ci fossimo mai fermati abbiamo colto l’occasione per riprendere contatto con le esigenze del servizio e con i volontari che lo erogano – prosegue Segala -. Abbiamo convocato in presenza fisica i volontari, con i dovuti accorgimenti di distanziamento, per riprendere alcuni concetti basilari dell’operatività. Dai protocolli di gestione e autoprotezione all’utilizzo dei mezzi e dei presidi su di essi installati. La formazione applicata è lo strumento ideale per tenere alta la qualità del servizio erogato dai volontari. Il resto, cioè l’efficienza degli strumenti impiegati, in primis gli automezzi, è garantita dall’Associazione con il proprio staff operativo. C’è bisogno di rinsaldare le fila della relazione – conclude Segala -, è arrivato il momento di riprendere e migliorare quanto sin qui fatto. Quello che abbiamo messo in campo è solo l’inizio”.

Una bella testimonianza ci viene da una volontaria che ha partecipato a uno di questi primi incontri: “La sensazione che mi sono portata a casa è che i Trasporti Sociali sono il ponte tra le due anime dell’Associazione, l’Emergenza Sanitaria e la Protezione Civile”.

Si parlava di mezzi e attrezzature. E’ un ambito che si sta sempre più strutturando all’interno della organizzazione sonese. A fine 2020 la benemerita associazione Gruppo A.MI.CO., che per un ventennio tanto ha dato ai trasporti sociali, ha chiuso i battenti.

Tutto quanto era di proprietà, come da statuto, è stato conferito ad un’altra associazione di volontariato del Comune di Sona, quindi al SOS. Tra questi il pulmino attrezzato donato al Gruppo A.MI.CO. da PROVIDA nel 2019. Ne avevamo parlato anche su Il Baco da Seta.

Altre importanti donazioni sopravvenute al SOS hanno permesso l’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato, la cui futura inaugurazione avverrà quando i tempi della situazione pandemica lo permetteranno. Aggiungendo poi i mezzi promiscui già in dotazione l’attuale parco mezzi è quasi sufficiente a coprire le esigenze quotidiane.

Guardando al futuro, in ottica di probabile aumento di richieste da parte dell’utenza e considerando che uno dei mezzi sta per arrivare al capolinea, al SOS si sta valutando una eventuale nuova acquisizione. Alcuni numeri del servizio: da primo gennaio ad oggi i servizi effettuati sono circa 500. 53 gli utenti del servizio alcuni dei quali ricevono servizi ripetitivi nel tempo, come ad esempio cure riabilitative o esami di laboratorio continui per cure particolari. Più di 11.500 i km percorsi dagli automezzi e circa 700 le ore impegnate da volontari e collaboratori.

Numeri importanti ed in crescita, che confermano la necessità della continuità del servizio all’interno della comunità: SOS c’è!

E’ nato anche un interessante progetto di rete: dalla seconda metà di marzo è iniziata una collaborazione con il Gruppo Scout di Lugagnano. “Si tratta di 7 ragazzi appartenenti al Clan del gruppo, di età compresa tra i 19 e i 20 anni, che vengono coinvolti nel ruolo di accompagnatori durante il trasporto dell’utente e svolgono così il loro servizio in collaborazione con la nostra associazione” ci racconta Margherita Marchiotto attuale consigliere del direttivo di SOS ed ex capo del gruppo scout.

“L’obiettivo dello scoutismo, è quello di portare, secondo un percorso educativo esteso nel tempo, i ragazzi e le ragazze che fanno parte del movimento a diventare uomini e donne impegnati quotidianamente nel tessuto sociale, tramite l’esercizio della cittadinanza attiva, sempre pronti a rispondere e a farsi carico a titolo personale gratuito delle esigenze delle comunità. Seguendo le parole del fondatore del movimento – prosegue Margherita -. Lo scout, attraverso la partecipazione attiva, ha il compito di lasciare il mondo un po’ migliore di come l’ha trovato. Partecipare ai trasporti sociali è una concreta azione di esercizio del servizio alla comunità e di sperimentazione di cittadinanza attiva”.

Sei interessata/o ad entrare a far parte dei volontari SOS dei Trasporti Sociali? Contatta l’associazione via mail a segreteria@sos-sona.it o chiama il numero di telefono 0456081330 in orario 09.30-14 dal lunedì al venerdì.