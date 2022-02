Trasporti sanitari verso ospedali o centri riabilitativi o assistenza sanitaria per eventi e manifestazioni? Ci pensa il SOS Sona

Hai necessità di recarti, o per te stesso o per un famigliare o per un conoscente, presso un istituto ospedaliero, un centro riabilitativo, un centro diagnostico, un istituto di previdenza o altre strutture equivalenti? Sei in difficoltà a farlo autonomamente perché la situazione richiede il trasporto con un mezzo attrezzato come una ambulanza o un furgone dotato della possibilità di caricare presidi di movimentazione come ad esempio una carrozzina?

Fai parte di una organizzazione che necessita di assistenza sanitaria ad eventi quali manifestazioni sportive, fiere, sagre ed eventi di massa o feste private? Per le stesse finalità necessiti di assistenza di squadra tecnica per vigilanza antincendio o della presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA)?

SOS Sona è in gradi di fornirti questi servizi.

Parlando di Trasporti Sanitari la storica associazione sonese, che eroga dal 1990 il servizio di emergenza-urgenza medicalizzata extraospedaliera sul territorio della ULSS9 Scaligera, si è strutturata nel tempo anche per erogare servizi privati a richiesta al di fuori del contesto dell’emergenza sanitaria garantita dal 118.

Parliamo di servizi che sono economicamente a carico dell’utente che li richiede perché esulano dalle prestazioni garantite dal Sistema Sanitario Nazionale. Parliamo di appuntamenti programmati per visite specialistiche, visite di invalidità o di idoneità, medicazioni o terapie ed altro. Sono servizi che generalmente prevedono un trattamento ambulatoriale e un successivo rientro a domicilio.

O potrebbe trattarsi del trasporto di una persona che necessita di un ricovero temporaneo presso una struttura sanitaria per delle visite o per un intervento o una dimissione dalla struttura dopo il ciclo di cure ricevute. O il trasferimento da una struttura presso un’altra. Se il contesto del servizio lo richiede, l’associazione è in grado di garantire la presenza di personale sanitario qualificato medico e/o infermiere o entrambi.

Si sta parlando di persone che non possono essere trasportate privatamente perché la loro condizione di salute richiede l’impiego di mezzi attrezzati che possono garantire tutti i comfort del caso.

Queste richieste, a seconda della complessità, richiedono un preavviso che deve essere di almeno 48 ore. È il tempo necessario per soddisfarle al meglio. Ma la dinamicità e la flessibilità che SOS mette in campo permettono anche di accogliere richieste improvvise dell’ultimo momento. Possono essere tragitti che vanno al di fuori dei confini provinciali e che sono di media o lunga percorrenza. Non infrequentemente capita di trasportare delle persone da e per altre provincie dell’Italia o anche da e per l’estero all’interno dell’Europa.

Parlando di assistenza sanitaria ad eventi quali manifestazioni sportive, fiere, sagre ed eventi di massa o feste private deve essere richiesta almeno un mese prima dell’evento. Lo richiedono i tempi necessari all’organizzazione del servizio. L’associazione, data l’esperienza in ambito e il rapporto costante con il SUEM 118, è in grado di elaborare, in collaborazione con gli organizzatori, il piano sanitario dell’evento.

I compiti che la squadra tecnica svolge, sono sostanzialmente:

servizio ASA a manifestazioni sportive, podistiche e ciclistiche. Viene effettuato esclusivamente se gli organizzatori hanno richiesto apposita ordinanza agli enti preposti, in quanto i volontari di squadra tecnica non possono, senza ordinanza della polizia locale, regolamentare il traffico degli utenti della strada.

a manifestazioni sportive, podistiche e ciclistiche. Viene effettuato esclusivamente se gli organizzatori hanno richiesto apposita ordinanza agli enti preposti, in quanto i volontari di squadra tecnica non possono, senza ordinanza della polizia locale, regolamentare il traffico degli utenti della strada. vigilanza antincendio alle manifestazioni, eventi e feste con operatori in possesso delle abilitazioni necessarie e della relativa attrezzatura. Il servizio viene effettuato esclusivamente se gli organizzatori sono in possesso del piano di sicurezza redatto da professionisti abilitati, secondo le disposizioni di legge vigenti

Come per tutti gli altri servizi programmabili anche quelli di squadra tecnica richiedono un preavviso di almeno un mese.

Come si può contattare il SOS per richiedere un servizio? I trasporti sanitari possono essere richiesti telefonando al numero 045 6081330 – opzione 1 del risponditore automatico in orario 9.00-20.00 7 giorni su 7. I servizi di assistenza sanitaria o di squadra tecnica a manifestazioni sportive, fiere, sagre ed eventi di massa è a disposizione dei richiedenti con chiamata diretta al numero 045 6081330 – opzione 4 del risponditore automatico.

Il SOS invita il richiedente a compilare sempre e comunque questo breve form online per circostanziare al meglio la necessità. Si può utilizzare il form anche per le richieste avanzate al di fuori dei normali orari di operatività dell’associazione.

Sulla professionalità, tempestività, preparazione e qualità dei servizi erogati certifica il marchio di garanzia SOS Sona.