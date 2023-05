Trasferta polacca per il Coro Amici della Baita degli Alpini di Lugagnano

Prestigiosa uscita oltreconfine per il coro “Amici della baita” degli Alpini di Lugagnano (nella foto) nel prossimo fine settimana.

Nel pomeriggio di venerdì 19 maggio, con partenza dall’aeroporto di Bergamo, oltre una ventina di coristi capitanati dal maestro Renzo Olivieri raggiungeranno Cracovia per poi con viaggio in pullman raggiungere Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II.

La trasferta rientra nei festeggiamenti per i trent’anni di gemellaggio tra la cittadina polacca ed il Comune di Sona. Gli amministratori di Wadowice tendono ad organizzare i festeggiamenti amministrativi in concomitanza del 18 maggio, data di nascita di Karol Wojtyla, e per i trent’anni di unione fraterna col nostro comune hanno organizzato una vera e propria festa italiana.

L’obiettivo dei gemellaggi è quello di creare occasioni d’incontro ed esperienze significative tra cittadini, associazioni, scuole etc. delle diverse culture, per conoscere l’altro e favorire il dialogo tra i popoli. In quest’ottica rientra il viaggio del coro a Wadowice e si prospetta quello successivo a Weiler bei Bingen previsto per la metà di ottobre.

Della trasferta polacca faranno parte anche alcuni amministratori del Comune di Sona. La partecipazione del coro non è “piombata dal cielo per grazia ricevuta” ma per l’intercessione di Claudio Hueller, corista del coro degli Alpini di Lugagnano e presidente dell’associazione gemellaggi di Sona, che si è adoperato per dare al coro questa bella opportunità.

La mattina di sabato 20 maggio il coro sarà in visita al campo di concentramento di Auschwitz dove eseguirà, sicuramente con trasporto e commozione, qualche canta Mariana per ricordare tutte le vittime dell’olocausto.

Nel pomeriggio, alle 18, animazione della santa messa nella basilica di Wadowice e al termine della celebrazione liturgica, sempre in basilica, concerto dove verranno proposte cante alpine e della tradizione popolare italiana. E’ d’obbligo un vivo ringraziamento al sindaco di Wadowice, Bartosz Kalinski, e a tutta la sua amministrazione comunale per gli sforzi organizzativi ed economici che stanno mettendo in atto per avere loro ospiti il gruppo italiano.

Il rientro del coro a Bergamo è previsto per la serata di domenica 21 maggio. Piccola ma significativa postilla: quattro coristi raggiungeranno la Polonia in auto, due per la paura di volare gli altri due per dare il cambio alla guida in un viaggio che tra andata e ritorno prevede circa 24 ore di percorrenza. Anche questo significa essere Coro.

Nella foto qui sotto il ritratto di Papa Giovanni Paolo II dipinto dalla pittrice di Sona Mara Isolani che il Comune di Sona e l’associazione gemellaggi Sona verso il mondo doneranno all’amministrazione comunale di Wadowice.