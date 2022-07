Tornano le sagre. Dopo due anni di pandemia il nostro territorio ritrova gli eventi estivi più popolari

La desertificazione di ogni attività pubblica nei durissimi anni della pandemia aveva, inevitabilmente, colpito anche le sagre paesane. Che sicuramente sono tra gli eventi estivi di più antica tradizione e più apprezzati e partecipati.

Con la fine del periodo emergenziale, pur con qualche ritorno del contagio che grazie ai vaccini non sta però trasformandosi in aumento importante dei ricoveri, sono tornati in calendario anche a Sona in questo primo scorcio d’estate tantissimi eventi, che il Baco racconta ogni giorno. Dalla rassegna teatrale e musicale promossa dal Comune di Sona alle feste a tema organizzate da gruppi ed associazioni sul territorio.

In questo contesto decisamente più sereno, non poteva quindi mancare il ritorno proprio della regina degli eventi estivi: la sagra paesana.

Partiamo da Lugagnano. Nella frazione come da lunghissima tradizione la sagra di Sant’Anna e San Rocco è organizzata dalla parrocchia, con il circolo NOI, il comitato carnevale e l’AVIS (nella foto l’edizione del 2019). Si parte giovedì 21 luglio con l’apertura della pesca di beneficienza. Venerdì 22 al via gli stand gastronomici, con specialità quali la pizza nel forno a legna e la frittura di mare, concerto della banda di Weiler, cittadina tedesca gemellata con Sona, e a seguire DJ set Andrea con musica dance 70-2022.

Sabato 23 luglio si tiene la serata danzante con l’orchestra “Stefania e Mammamia”, domenica 24 luglio serata danzante con l’orchestra Marco e Alice” e lunedì 25 luglio disco dance anni 70-80 con The Funk You Band. La sagra si chiude martedì 26 luglio con la serata danzante con l’orchestra “Roberta Band” e lo spettacolo pirotecnico.

Anche nel capoluogo di Sona si torna finalmente in piazza, con la storica sagra parrocchiale di San Luigi che quest’anno aumenta i giorni di festa in quanto si tiene da venerdì 2 a mercoledì 7 settembre. Nel corso dell’estate daremo il programma dettagliato dell’evento.

Pure Palazzolo non poteva mancare all’appuntamento con la sagra parrocchiale, che si tiene sempre nel campo parrocchiale dietro la chiesa. Quest’anno l’evento è in programma da venerdì 9 a martedì 13 settembre. E anche di questa sagra pubblicheremo il programma completo più avanti.

In parziale controtendenza invece San Giorgio in Salici, dove anche quest’anno si è preferito non tenere la sagra parrocchiale. Viene comunque organizzato dalla parrocchia un bell’evento comunitario, che si tiene sabato 9 luglio sul campo sportivo parrocchiale. Il programma prevede alle 18.30 la messa e alle 20 una cena tradizionale a base di risotto e polenta con i “bogoni”.