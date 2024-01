Tornano le elezioni dello Tzigano e della Tzigana di Lugagnano: aperte le candidature

Il nuovo anno è appena iniziato ma a Lugagnano tira già aria di carnevale. Sono infatti aperte le candidature per la maschera paesana: si voterà la coppia Tzigano e Tzigana.



Lo scorso anno le elezioni in piazza si erano tenute domenica 5 febbraio ed i più di 700 votanti avevano eletto Tzigani del carnevale 2023 Giancarlo “Bustri” Parolini e Sonia Cordioli (nella foto, durante il Bacanal del Gnoco).

Questi i requisiti per candidarsi: essere residenti nella frazione, prestare servizio nella comunità o nel carnevale locale, ed essere maggiorenni. La presentazione dei candidati è prevista per giovedì 11 gennaio alle 21 nella sede dell’associazione Carnevale benefico Lo Tzigano. Per informazioni è possibile telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3493298818.

“Spero che ci siano tanti candidati – afferma Tiziano Zocca, presidente dell’associazione -, e mi piacerebbe che ci fossero anche candidati giovani. Spero che sempre più persone si avvicinino alla nostra realtà associativa, perché il carnevale non è solo semplice svago, ma è anche un momento di solidarietà e di cultura”.

Già ben definito il calendario carnevalesco di Lugagnano. Le votazioni in piazza si terranno domenica 28 gennaio, l’investitura del nuovo Tzigano e della nuova Tzigana saranno venerdì 2 febbraio e la grande sfilata di carnevale nella frazione è in programma per domenica 10 marzo.