Tornano le bellissime letture animate per i più piccoli. In biblioteca a Sona e a Lugagnano

Tornano gli appuntamenti con la lettura organizzati dalla Biblioteca di Sona, pensati per i bimbi dai 3 ai 6 anni di età, che verranno coinvolti in divertenti letture animate, in collaborazione con Charta Cooperativa Sociale – onlus.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 24 gennaio alle ore 16.30 in Sala lettura a Lugagnano. “Ma che ora è? È l’ora delle storie?!” si basa su storie della buonanotte, storie di sbadigli e di orsi dormiglioni ma anche di mostri chiusi negli armadi e nascosti sotto il letto.

Sabato 25 gennaio alle ore 10 in Biblioteca di Sona è la volta di “Una fame da lupo”, dove la figura del lupo cattivo verrà sdrammatizzata e resa una compagna di avventure per i piccoli partecipanti, che familiarizzando con essa, impareranno a non averne paura.

Venerdì 31 gennaio alle ore 16.30 in Sala lettura a Lugagnano arriverà una storia dove i colori si mescolano e le forme geometriche giocano tra loro con “Incontriamo forma e colore”.

Sabato 1 febbraio alle ore 10 a Sona le “Piccole macchie” si trasformeranno in persone, animali e cose grazie alla magia più grande che abbiamo: la fantasia.

Venerdì 7 febbraio alle ore 16.30 in Sala lettura a Lugagnano verrà raccontata la vita di tanti tipi bizzarri e tutti da ridere attraverso il libro “Buffonaggi”.

Sabato 8 febbraio a Sona si presenterà l’oggetto libro con “Ma tu lo sai cos’è un libro?!”, mentre venerdì 14 febbraio alle ore 16.30 a Lugagnano verrà letto “Chi si è preso le mie mutande?”.

Continuano gli appuntamenti sabato 15 febbraio alle ore 10 in Biblioteca di Sona con “Kamishi… che?!”, dove verrà utlizzato il Kamishibai, un teatro portatile a forma di valigia che può contenere infinite storie. L’arte del Kamishibai, letteralmente “dramma di carta”, è giapponese e consiste in una tecnica di narrazione e di lettura ad alta voce, in cui il lettore, più o meno nascosto, legge le storie facendo scorrere le immagini all’interno del “butai”, il teatrino di legno. In questa occasione verrà proposta anche la realizzazione a mano di un piccolo segnalibro.

Gli appuntamenti successivi sono previsto il 21 febbraio e il 28 febbraio, 6 marzo e 13 marzo a Lugagnano, mentre a Sona sabato 22 e 29 febbraio, sabato 7 e 14 marzo.

Si tratta di un calendario di letture animate davvero ricco, con tante proposte divertenti che meritano di essere colte al volo, per scoprire insieme il piacere della lettura. L’ingresso è libero. Per informazioni ulteriori è possibile chiamare in biblioteca a Sona e a Lugagnano.