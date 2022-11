Tornano gli Open Day all’Istituto Comprensivo “Virgilio” di Sona: Ecco le date

Tornano gli Open Day all’Istituto Comprensivo “Virgilio” di Sona. L’Istituto aprirà le sue porte per accogliere le famiglie dei futuri studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di primo grado, ai quali presenterà l’offerta formativa, illustrerà l’organizzazione della scuola e fornirà tutte le informazioni relative alle iscrizioni alle sezioni dell’infanzia, classi prime della primaria e secondaria di primo grado.

Oltre alla dirigente saranno presenti i responsabili dei vari plessi per rispondere a tutte le domande dei visitatori sulla vita e i percorsi di studio offerti.

Gli incontri per la scuola primaria si terranno in presenza presso l’aula magna della scuola Secondaria in via Pergolesi 13, nella giornata di lunedì 5 dicembre, nel corso del quale saranno presentati i tre plessi di Sona, San Giorgio e Palazzolo con la relativa offerta formativa.

L’incontro, con la dirigente e le referenti di plesso, è aperto a famiglie e ragazzi, che avranno comunque la possibilità di visitare le diverse sedi nei giorni e negli orari che seguono. Aleardi di Sona: mercoledì 14 dicembre 2022, mercoledì 11 gennaio 2023 dalle ore 16:15 alle ore 17:15; C. Collodi di San Giorgio: mercoledì 21 dicembre 2022, mercoledì 11 gennaio 2023 dalle ore 16:15 alle ore 17:15; Don Bosco di Palazzolo: mercoledì 14 dicembre 2022, mercoledì 11 gennaio 2023 dalle ore 16:15 alle ore 17:15.

Per la scuola dell’infanzia Cavalier Romani, l’Open Day si terrà giovedì 15 dicembre alle ore 16,30 presso la sede della scuola e sarà anche l’occasione per visitare gli spazi del plesso, accompagnati dalla referente e da altre maestre.

Due sono gli Open Day previsti per la secondaria di primo grado: si terranno in presenza nelle giornate di lunedì 19 dicembre 2022 e giovedì 12 gennaio 2023, entrambi alle ore 17,30. Gli incontri, con la dirigente e altri docenti della secondaria, si terranno nell’aula magna di via Pergolesi 13, sono aperti a famiglie e ragazzi e saranno anche l’occasione per conoscere l’indirizzo musicale della scuola e visitare spazi e laboratori della scuola secondaria.

“Nel corso degli open day – spiega al Baco la dirigente Maria Federici (nella foto di Mario Pachera) – presenteremo l’offerta formativa dell’Istituto e i progetti di innovazione e crescita previsti per il futuro, anche con i fondi del PNRR. Inoltre, avremo il piacere di far conoscere a famiglie e alunni i nostri laboratori, le dotazioni tecnologiche che abbiamo avuto modo di arricchire grazie a fondi PON, come i Digital Board innovativi in tutte le aule della secondaria e LIM di ultima generazione a partire dall’infanzia, e a fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale, con i quali abbiamo potenziato le nostre attrezzature per il coding e la robotica. Ci sarà anche la presenza di alunne e alunni ai quali chiederemo di parlare della loro scuola alle famiglie e ai ragazzi che vorranno iscriversi”.

Sul prossimo numero del Baco in edicola da sabato 17 dicembre andremo ad intervistare la dirigente Maria Federici, per tracciare con lei la situazione di questo anno scolastico post pandemico.