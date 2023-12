Torna Santa Lucia a Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona, una tradizione che si perde nel tempo

Tutti i bambini stanno contando da tempo i giorni e le ore che mancano all’arrivo di Santa Lucia, che col Castaldo e il “musseto” volante dovrebbe passare a lasciare doni (o carbone) nella notte tra il 12 e il 13 dicembre.

La tradizione vuole che la sera precedente tutti i piccoli autori di una letterina vadano a letto presto, se vogliono vedere avverati i loro desideri, ma solo dopo aver dedicato un po’ di tempo a dei riti ben precisi, come quello di lasciare un piattino con un po’ di cibo con cui ristorare la Santa di Siracusa. Di solito si lasciano un mandarino, una tazza di caffelatte e magari anche una carota o qualche foglia di verza per il fedele asinello.

La speranza è quella di trovare al mattino solo le briciole di quanto preparato e, soprattutto, veder comparire al loro posto tanti dolciumi. La tradizione vuole che il dolce tipico legato alla tradizione veronese siano le “frolline di Santa Lucia“, biscotti di frolla cosparsi di zucchero a velo, a cui si danno le forme più svariate.

Accanto ai riti privati, ce ne sono anche di pubblici, durante i quali l’attesa di “Santa Lussia” viene vissuta come comunità. Eventi che prendono il via già da domenica 10 dicembre.

San Giorgio in Salici

A San Giorgio in Salici la magica giornata di Santa Lucia inizia domenica 10 dicembre: La Santa partirà alle ore 14.45 dai Gaburri (o in chiesa in caso di maltempo). Prima tappa davanti alla bottega da Alberto alle ore 15, quindi arrivo in chiesa dove i bambini potranno consegnare le loro letterine. A seguire cioccolata calda, pandoro e un dolce pensiero per tutti i bambini presenti.

Sona

A Sona Santa Lucia sarà presente in chiesa durante la messa delle 18.30 di domenica 10 dicembre e raccoglierà le letterine nella cassetta della posta (sotto, lo scorso anno). Alla fine della celebrazione, la Santa donerà dolcetti ai bambini delle elementari e ai ragazzi delle medie.

Lugagnano

A Lugagnano l’evento è organizzato per martedì 12 dicembre dal Comitato genitori, dal circolo NOI e dalla parrocchia e prevede che Santa Lucia accompagnata dal suo fidato Castaldo percorra la via principale della frazione donando caramelle a tutti, grandi e piccini. La partenza è prevista da corte Beccarie alle 19 e l’arrivo in via Volturno.

Palazzolo

A Palazzolo puntuale come tutti gli anni, mercoledì 13 dicembre Santa Lucia arriverà alla scuola dell’infanzia Cav A. Girelli con il Castaldo ed il suo carico di caramelle e simpatia e farà festa con tutti i bambini.