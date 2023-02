Torna SanGio al Fredo: Un fine settimana di divertimento a San Giorgio in Salici nel segno della solidarietà

L’associazione ViviSanGiorgio ha organizzato per sabato 25 e domenica 26 febbraio la quarta edizione di “SanGio al Fredo”, dopo una pausa di tre anni. L’evento si svolgerà presso le strutture parrocchiali di San Giorgio in Salici e vedrà il gioco come protagonista indiscusso delle due giornate.

Tanto divertimento rivolto a tutti e pensato, nel pieno stile con cui è nata l’associazione, per raccogliere fondi da destinare ad un’associazione operativa sul territorio nazionale.

Anche quest’anno ViviSanGiorgio ha pensato infatti di devolvere l’intero ricavato dell’evento all’associazione ABEO (Associazione Bambino Emopatico Oncologico) dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Verona, fondi necessari per il sostegno alle famiglie di bambini affetti da tumori e leucemie.

Di seguito riportiamo il programma previsto per le due giornate: sabato 25 dalle ore 15 si partirà con i giochi in scatola e dalle ore 16 è stata organizzata una tombolata a premi, con turni ogni trenta minuti, a cui seguirà la merenda offerta, per riprendere con la tombola dalle ore 20.30 alle 21.30. Per chi volesse dalle 19 potrà cenare con il ricco menu proposto dalla cucina: gnocchi, cotolette, patatine, panini caldi, bibite, vino e birra. Mentre dalle ore 22 inizierà il Kahoot, the big game, proiettato su mega schermo.

Domenica 26 si parte con il pranzo alle 12.30 che prevede spiedo bresciano di carne con polenta e una bevanda a scelta tra vino, birra o una bibita (con possibilità d’asporto). Lo spiedo sarà disponibili solo acquistando la prevendita del costo di 25 euro, disponibile fino ad esaurimento posti presso Sapori e Bontà da Alberto e La Bottega di Maria.

Dalle ore 14.30 è stata organizzata una caccia al tesoro per le vie del paese, la cui iscrizione sarà accessibile da sabato 25 febbraio ore 15 presso le strutture parrocchiali. Per la caccia al tesoro la quota d’iscrizione prevista è di 10 euro per squadra.