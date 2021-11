Torna “Nati per Leggere”. Martedì 16 in Biblioteca a Sona incontro per bimbi dai 0 ai 6 anni

Quella da oggi al 21 novembre è la settimana nazionale dedicata al progetto “Nati per Leggere”, intitolata quest’anno “Andiamo #drittiallestorie!Rompiamo silenzi, costruiamo legami.”

Il Comune di Sona, che da anni aderisce al progetto, ha organizzato martedì 16 novembre alle ore 10 un incontro per bimbi da 0 a 6 anni.

I piccoli, insieme ai loro genitori, nonni e amici, sono invitati in biblioteca a Sona, dove Irene Canzan e le educatrici del servizio educativo territoriale Alessia Pelanda e Francesca Faccincani accoglieranno i presenti con tanti libri da sfogliare, adatti alle varie fasce d’età: libri tattili, sonori, con alette, libri per nominare gli oggetti.

“Nati per Leggere” da anni propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei più piccoli. La lettura può essere un momento di incontro privilegiato tra genitori e figli, in cui scambiarsi coccole e calore, un dono prezioso di tempo che l’adulto fa al bambino.

Per informazioni e per aderire all’incontro è possibile scrivere al seguente indirizzo: biblioteca@comune.sona.vr.it. Si ricorda che per accedere alla biblioteca è necessario il Green Pass.