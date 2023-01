Torna l’Open day. La scuola dell’infanzia di San Giorgio in Salici apre le porte a piccoli e grandi

La scuola dell’infanzia “Don Eliseo Panardo” torna ad aprire le sue porte per tutti coloro, grandi e piccini, che volessero visitare gli spazi, conoscere il personale scolastico e ricevere informazioni riguardo l’offerta formativa che la scuola propone per il prossimo anno scolastico 2023/24.

L’appuntamento da segnare in agenda è fissato per sabato 21 gennaio, dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede della scuola in via Santini 3, a San Giorgio in Salici.

“L’Open day – ci fa sapere la maestra Annalisa Silvestri, direttrice della scuola – vi permetterà di poter entrare all’interno delle sezioni, scoprendo gli angoli che le insegnanti hanno personalizzato nel corso dell’anno scolastico quali: L’angolo morbido del rilassamento e della lettura, quello della natura, dei giochi destrutturanti e l’angolo “facciamo finta che…“.

Durante la mattinata ci sarà l’occasione di mettersi in gioco, grazie al laboratorio di manualità organizzato dalle insegnanti, nel quale i bambini avranno l’opportunità di giocare, scoprire, creare e conoscere. La giornata si concluderà con un piccolo dono per ogni bambino per poter ricordare l’esperienza vissuta insieme.

Ricordiamo che le iscrizioni riguarderanno i bambini nati nel 2021 per la Sezione Primavera, e i bambini dai 3 ai 6 anni per l’Infanzia. Queste saranno aperte a partire da venerdì 13 gennaio 2023.

Per contattare la scuola è possibile scrivere all’indirizzo coordinatrice@scuoladep.it, visitare il sito www.scuoladep.it oppure telefonare al numero 0457190038.