Torna la Sagra di San Rocco a San Giorgio in Salici: comunità e buon cibo per quattro giorni di festa

A Ferragosto nella rilassante località immersa nella natura situata a sud del paese di San Giorgio in Salici, organizzata dal locale comitato, torna anche quest’anno la sagra di San Rocco.

La festa si svolge da sabato 13 a martedì 16 agosto nel cortile della chiesa del XVI secolo (nella foto).

La sagra sarà occasione per i residenti per ritrovarsi e rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità, per chi negli anni se n’è andato dalla frazione di rivedere parenti, vecchi amici e conoscenti, e per tutti di trascorrere qualche ora in serenità immersi nel dolce scenario delle colline moreniche.

Durante le quattro serate, a partire dalle 19,30, saranno serviti gustosi piatti, in particolare: risotto col tastasal, gnocchi, grigliate, luccio con polenta. Il tutto abbinato agli ottimi vini DOC della zona.

Anche quest’anno la festa sarà esclusivamente dedicata alla ristorazione e alla convivialità e non è prevista l’esibizione di orchestre e musica da ballo.

Nei giorni festivi, domenica 14 e lunedì 15 festa dell’Assunta, all’interno della chiesa di San Rocco, come sempre, ci sarà la celebrazione della santa messa alle ore 9,15, mentre martedì 16, festa del Patrono, la celebrazione si terrà alle ore 17.