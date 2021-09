Torna la sagra di Palazzolo: si accede con green pass o tampone negativo

Dopo l’interruzione dell’anno scorso, torna quest’anno a Palazzolo la sagra di San Luigi e Santa Costanza. Una manifestazione inevitabilmente ridotta, nel numero delle persone che potranno accedervi e nelle iniziative che saranno organizzate, ma pur sempre una festa di comunità. Una comunità che sente forte il desiderio di riunirsi, pur nel rispetto delle normative anti-Covid, che obbligano a limitazioni e attenzioni.

Si comincia venerdì 10 settembre alle 19.30, con l’apertura dei chiostri enogastronomici, della pesca di beneficenza e dei giochi. Sabato sera, si aggiungono i banchetti delle associazioni in piazza e, dalle 20.30, musica con l’orchestra Selena Valle.

Domenica, alle 10.30, nel campo sportivo parrocchiale, sotto un grande tendone, sarà celebrata la messa con la celebrazione dei 25esimi, 50esimi, 55esimi e 60esimi anniversari di matrimonio. Alle 11.30, poi, tradizionale lancio di palloncini, che precederà il pranzo, previsto per le 12.30 e rigorosamente su prenotazione. Il pomeriggio sarà dedicato al divertimento dei bambini, con l’animazione del gruppo Fuorigioco a partire dalle 15.30. Alla sera, orchestra Katia Belli.

Lunedì, invece, l’intrattenimento musicale sarà a cura del gruppo In Time. Martedì, la manifestazione si conclude con la tombola gigante delle 22 e lo spettacolo pirotecnico delle 23.30.

“Sarà una sagra fortemente ridimensionata – spiega il Comitato organizzatore –, sia nel numero delle persone che potranno accedervi, sia per le rinunce ad alcune attività che potrebbero causare assembramenti”. Ad esempio, non sarà allestito il chiosco della birra in piazza, ci sarà la musica ma non si potrà ballare, e non verrà organizzato il gioco della ruota.

Per partecipare, i maggiori di dodici anni devono essere in possesso di green pass o aver effettuato un tampone, risultato negativo, nelle ultime 48 ore. Inoltre, sarà definito un numero massimo di accessi consentiti.

Anche se organizzare una manifestazione in un tempo come questo è indubbiamente complicato, il Comitato ha comunque deciso di provaci, per offrire alla comunità un’occasione di ritrovo e una parvenza di normalità.

“Tornare alla normalità – afferma Don Angelo – è un’aspirazione, è un desiderio, è un traguardo. Con la sagra in onore di San Luigi e Santa Costanza che, dopo l’interruzione dell’anno scorso, intendiamo vivere quest’anno, vorremmo cominciare ad entrare nella normalità del cammino che la comunità di Palazzolo sente il desiderio ed il bisogno di riprendere con nuova volontà ed energia”.

La sagra sarà anche l’occasione per celebrare i 200 anni dalla costruzione e dall’inaugurazione della chiesa parrocchiale. Durante la messa di domenica, questa ricorrenza verrà ricordata con la presentazione di un libro.