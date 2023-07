Torna la sagra di Lugagnano: Da giovedì sei giorni di festa e di comunità nel cuore dell’estate

Torna nel cuore dell’estate uno degli eventi più importanti della bella stagione sul nostro territorio: la sagra parrocchiale di Sant’Anna e San Rocco a Lugagnano che si snoda su sei giorni dal 20 al 25 luglio.

Il ricco programma prende il via giovedì 20 luglio alle 21.30 con l’apertura della pesca di beneficenza e delle giostre. Venerdì 21 alle 19.30 aprono i fornitissimi stand gastronomici, con le solite prelibatezze che vanno dal pesce fritto alla pizza nel forno a legna, alle 20 esibizione di ginnastica ritmica con “Il Nostro ASD” e alle 21.30 mini saggio di pattinaggio con il “Circolo Noi San Giovanni Bosco Lugagnano”. Quindi a seguire “Tropicàl” per la serata giovani.

Sabato 22 serata danzante con l’orchestra “Eurovalbusa” e gli “Evergreen”. Domenica 23 serata danzante con l’orchestra “Roberta Band”.

Lunedì 24 alle ore 20.30 esibizione di danza della scuola “Suegno Latino” e alle 21.30 serata latina con Dj Tigre. Martedì 25 si chiude la sei giorni: alle 20.30 serata di ballo country con la scuola “West & Friends” e alle 23.30 spettacolo pirotecnico finale.

Da segnalare tra gli eventi in programma anche la messa che si tiene martedì 25 alle 18.30, con i sacerdoti originari di Lugagnano, dell’Unità Pastorale e quelli che hanno svolto il loro ministero nella frazione.

La sagra è organizzata dalla parrocchia e dal Circolo Noi, con il contributo del Comitato Carnevale Benefico Lo Tzigano di Lugagnano, la locale sezione AVIS e con il patrocinio del Comune di Sona.

In occasione della sagra di Lugagnano il comandante della polizia locale Mori ha previsto alcune limitazioni alla viabilità nella frazione: La chiusura al traffico dei veicoli ed il divieto di sosta con rimozione sulla piazza Don Enrico Brunelli e in via Don Fracasso sull’area adibita a parcheggio adiacente al Monumento ai Caduti, dalle ore 14 del 18 luglio alle ore 18 del 26 luglio 2023; la chiusura al traffico dei veicoli del tratto di via Don Fracasso compreso tra via Kennedy e via Cao del Prà, della via Sant’Agata e del tratto di via Della Concordia compreso tra via Kennedy e via Sant’Agata limitatamente alla corsia in direzione nord nel periodo dal 21 al 25 luglio dalle ore 20 alle successive ore 1; il divieto di sosta con rimozione in via Don Fracasso lato ovest nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sant’Agata e l’intersezione con via Cao del Prà sempre dal 21 al 25 luglio.