Torna #ioleggoperchè: Promuovere la lettura donando libri alle scuole del territorio

Da sabato 5 fino al 13 novembre chiunque potrà donare uno o più libri alle biblioteche scolastiche, acquistandoli nelle librerie aderenti all’iniziativa #ioleggoperchè. Tra le scuole che partecipano ci sono anche le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di I grado del Comune di Sona.

Al termine della raccolta, gli editori distribuiranno i libri donati dividendoli tra tutti gli istituti iscritti all’iniziativa.

Le librerie gemellate presso cui è possibile comprare libri da donare agli istituti scolastici di Lugagnano sono le seguenti: Jolly del libro, Il Libraccio e L’Aquilone a Verona, la Libreria Coop all’interno del Centro Commerciale Porte dell’Adige e infine Terre di mezzo a Bussolengo.

Per gli istituti scolastici di Sona, Palazzolo e San Giorgio in Salici gli acquisti si possono fare presso la libreria Friggi e La Feltrinelli di Verona, la Cartolibreria Antonini di Valeggio, la Libreria Coop all’interno del Centro Commerciale Porte dell’Adige, Terre di Mezzo a Bussolengo, Storielleria Patapulch e La Tana del Lupo a Peschiera.

#ioleggoperché ha come obiettivo la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche, nella convinzione che i libri possano contribuire alla costruzione del mondo del futuro.

Si tratta di una storica iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.