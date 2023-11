Torna il Mercatino del riuso. A Palazzolo un evento imperdibile il 19 novembre

Come era accaduto per “Soffitte in piazza” la scorsa primavera a Lugagnano, viene riproposta sul territorio di Sona l’iniziativa che intende ridare nuova vita all’usato.

Il mercatino si terrà stavolta a Palazzolo domenica 19 novembre, in piazza Vittorio Veneto, dalle 10 alle 16. La piazza e la strada verranno chiuse al traffico, in ottemperanza alle disposizioni previste per le giornate ecologiche. Tutti i cittadini e le associazioni del territorio hanno la possibilità di partecipare iscrivendosi al link: https://amici.fondazionedba.org/sona-uso-e-riuso-2023/

L’iscrizione consente di proporre il proprio banchetto di oggetti usati da vendere a piccoli prezzi per dare loro una nuova vita. Oltre al mercatino saranno presenti due food truck e alle 14 un concerto, così l’evento avrà il sapore di una festa in piazza, di un piacevole momento di comunità in nome dell’ecologia.