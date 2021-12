Torna a Sona il mercatino a sostegno della missione di Iceme, fino a mercoledì 8 dicembre

È ormai una tradizione, nonostante la pandemia da Covid-19, che il Gruppo Missionario parrocchiale di Sona in occasione della festività dell’Immacolata, organizzi un mercatino per la raccolta di fondi a sostegno della missione di Iceme nel Nord dell’Uganda coordinata dal dott. Luciano Tacconi.

Il mercatino propone oggetti realizzati e ricamati dalle volontarie durante tutto l’anno con amore e passione come asciugamani, tovaglioli, tovaglie, strofinacci ed oggetti di casa, realizzati con particolare qualità e che, con un modesto contributo, possono abbellire le nostre case ed allo stesso tempo sostenere una missione in terra d’Africa.

Ricordiamo che la missione di Iceme gestisce sia una scuola per i bambini, alla quale è collegato il progetto di adozione a distanza, sia il funzionamento di un centro sanitario di maternità e pediatria.

Il mercatino è allestito presso la cappella dell’Immacolata a lato della chiesa parrocchiale di Sona ed è aperto, nel rispetto delle disposizioni sanitarie legate dal Covid-19, da sabato 4 dicembre ore 16.30 fino a mercoledì 8 dicembre.

In particolare domenica 5 dicembre è aperto dalle 7.30 alle 12 e dalle 18.30 alle 19.30, martedì 7 dicembre dalle 18.30 alle 20 e mercoledì 8 dicembre dalle 7.30 alle 12.

Ogni cittadino sensibile a questo tema di sostegno missionario nato dal nostro territorio può quindi tornare a farsi parte attiva facendo visita in questi giorni a questa bella iniziativa. Per chi fosse interessato ma non può fare visita al mercatino può chiamare il 320-094568.