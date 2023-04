Toccare la Storia con mano: Da giovedì un evento imperdibile a Porta Palio, con il Gruppo Storico 6° Alpini

Al via il bellissimo evento organizzato dal Gruppo Storico 6° Alpini. Da giovedì 27 a domenica 30 aprile nell’incantevole scenario di Porta Palio a Verona, sarà possibile toccare la storia con mano.

Un vero e proprio campo militare di epoca 1915-1918 sarà lo scenario ideale per una rievocazione storica di notevole interesse e alla portata di tutti. Ne abbiamo parlato approfonditamente nell’articolo di presentazione di qualche settimana fa.

“Ci aspettiamo una folta partecipazione – ci dice Simone Giardini Presidente del Gruppo organizzatore -. La location è splendida e ci stiamo impegnando a fondo perchè tutto sia organizzato a puntino. La macchina organizzativa è in piena corsa, c’è tanto entusiasmo e voglia di fare bene. Le previsioni del tempo sembrano, tocchiamo ferro, favorevoli. Un bello stimolo per scolaresche e famiglia e farci visita e passare qualche ora tra la storia della nostra patria e la storia della nostra città”.

Confermati gli appuntamenti calendarizzati e confermata anche la presenza del Coro della Baita di Lugagnano che allieterà la santa messa della domenica mattina. Di seguito il calendario completo della manifestazione.



Per maggiori informazioni in merito all’evento il Gruppo Storico è contattabile via mail all’indirizzo gruppostoricoalpiniverona@gmail.com.