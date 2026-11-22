Udine è tornata a quattro punti, Federico Zampini ha il pallone e da tre, fin lì, ha tirato una volta sola. Ci prova ancora. La palla entra, il Pala Magis esplode e alla Tezenis restano i liberi per fissare il 97-89.

Domenica 22 novembre Verona ritrova così la vittoria in casa, con il suo capitano che parte dalla panchina e chiude con 27 punti, il massimo in carriera.

Zampini sbaglia un solo tiro dal campo in oltre 27 minuti, segna entrambe le triple che si prende e costringe i friulani a spendere sette falli su di lui.

Dalla lunetta arrivano undici dei suoi punti. Il canestro che decide la serata rischia di farne dimenticare un altro, altrettanto bello e in un momento delicato. Sulla sirena del secondo quarto il capitano alza la parabola sopra la difesa ospite e manda Verona negli spogliatoi avanti 49-48.

Fino a quel momento la partita è vissuta di sorpassi. Andrew Andrews trova subito l’intesa con Mike Tobey, che sotto le plance fa ancora una volta la differenza. La Tezenis chiude il primo quarto sul 29-23, poi incassa dieci punti di fila e si ritrova sotto 31-33.

Andrews perde qualche pallone, ma torna ad attaccare la difesa e la obbliga a rincorrerlo. A fine serata per lui ci sono 16 punti, cinque assist e otto falli subiti. Tobey è persino più preciso di Zampini. Il centro fa cinque su cinque da due e due su due dall’arco, per 16 punti ai quali aggiunge sei rimbalzi e due stoppate.

Lo strappo arriva al rientro dagli spogliatoi. Verona segna i primi undici punti della ripresa e RJ Melendez è quello che più di tutti accelera il gioco. Prima si procura un altro tiro andando a rimbalzo in attacco, poi ruba palla e serve Zampini per il 67-51. Tutti e cinque i suoi rimbalzi arrivano sotto il canestro avversario. Ci mette anche cinque recuperi e 15 punti. Per la squadra di Alessandro Ramagli sono i dieci minuti migliori della partita, un 29-12 che porta il margine a diciotto punti, 78-60.

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Con quel vantaggio Verona potrebbe scegliere con calma dove portare il pallone. Invece rallenta troppo e per tre possessi di fila si riduce a forzare il tiro allo scadere. Anche il fallo tecnico di Melendez è un’ingenuità che pesa in una partita che la Tezenis aveva preso in mano. Lorenzo Bucarelli guida la rincorsa prima di uscire per cinque falli con 17 punti. Denzel Valentine ne mette 19 con cinque triple e RaeQuan Battle, il migliore dei friulani a quota 23, dall’angolo trova il canestro dell’87-83 a tre minuti dalla fine.

È qui che torna prezioso Tobey, il riferimento vicino a canestro quando Verona fatica a costruire un buon tiro. Battle tiene viva Udine con una schiacciata, poi Zampini la ricaccia indietro per l’ultima volta.

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Alla sirena il palasport è in delirio. Dopo la stoppata di Andrea Loro che era valsa la vittoria a Roma, la Tezenis porta a casa un altro finale stretto.

Può preparare i prossimi impegni con una classifica che conforta, cinque vittorie e quattro sconfitte, e un ultimo quarto da rivedere per capire come ha concesso a Udine 29 punti e la possibilità di riaprire la gara.

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