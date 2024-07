Tempo di vacanze: Leggere e poi partire (ed il ricordo di un’avventura alle Isole Orcadi)

Tempo di vacanze, tempo di viaggi. Anche per GeoHeart, che cambia veste e da rubrica del territorio si proietta verso gli orizzonti lontani desiderati per un anno dalle lettrici e dai lettori del Baco.

Come parte GeoHeart? Con dei libri che, a dire il vero, ha cominciato a sfogliare già in primavera per prepararsi alla partenza estiva. Perché? Per regalarsi il lusso del tempo. Il tempo lo si infila nello zaino o in valigia leggendo prima: entrare progressivamente nelle atmosfere di un luogo ci aiuta a comprenderlo più velocemente e così i giorni che ci siamo concessi sembrano dilatarsi.

E poi leggendo e partendo possono capitare strane avventure. Ve ne racconto una del 2018 alle Isole Orcadi, recuperando una pagina di diario di viaggio dell’epoca. Buona estate! Ad agosto ci rivediamo in Pamir.



Su una tovaglia di plastica a righe di quello che mi sembra l’unico locale pubblico dell’isola di Hoy, sta appoggiato tutto il senso del mio viaggio. Credo nel lusso del tempo, in quella dilatazione cioè della permanenza in un luogo che comincia con l’anticipare la nostra venuta. Prima di ogni partenza ripulisco la linea di sguardo dalle abitudini del quotidiano.

Nei mesi precedenti faccio esercizi di connessione tra le pagine di scrittori locali. Questa volta le Orcadi: vento, tempeste, scogliere, fattorie, storie. Amy Liptrop mi guida a distanza con la lettura del suo Nelle isole estreme.

Ci sono molti modi per accogliere un ospite atteso. E per invitarlo a sedere al tuo stesso tavolo. Entro nella casa di pietra del Beneth’ill Cafe, insieme agli altri del gruppo. Qualcosa di caldo, una fetta di dolce. Ci aspetta il nostro primo trekking, all’Old Man. Pochi posti a sedere, direzione obbligata. Incontrare quello che non ti aspetti è l’anima del viaggio. Pochi posti a sedere, direzione obbligata dicevo.

Vedo un libro aperto Le cose perse su una tovaglia di plastica a righe e la foto di una statuetta bianca decapitata da un naufragio. La riconosco. Ricordo il racconto di Amy su quell’evento. E di fianco c’è lei. Nella foto della pagina a fronte. Mi emoziono. Mi sono avvicinata nei mesi riga dopo riga, passo dopo passo alle sue Orcadi e lei mi ha sentita. E mi ha aspettata a questo tavolo. Non mi resta che scostare la sedia e sedermi, sorridendo alla foto di Amy con riconoscenza e intima commozione. Ora sento di essere veramente arrivata.

Qui il vento è duro. Qui sei tra cielo, roccia e acqua. Le isole estreme. La scuola abbandonata, il cimitero del Settecento, le poche case di pietra. Ognuno di noi ha una forma geografica che gli fa risuonare l’anima. Si viaggia per riconoscerla e in essa riconoscerci. Guardo l’Old Man non senza un brivido perché soffro di vertigini. Mi siedo sull’erba della scogliera a strapiombo che lo fronteggia.

Qui non c’è nulla del mio mondo. Ci sono io. La mia storia, il mio spirito. Guardo l’Old Man e la foca. Tutto mi è estraneo eppure in intrinseca sintonia. Sono capitata qui nell’estremità di un mio pezzo di vita, consapevole della dimensione sconosciuta che mi attende. Non si scherza con i luoghi quando essi ti attendono. Si ascolta. E ci si prepara al ritorno a casa.

Sono nelle Orcadi, nelle isole estreme di Amy Liptrop. Tutto si intreccia, come i fili d’erba tra le tombe antiche di ospiti ormai dissolti, visitate nel pomeriggio in attesa del traghetto. Faccio una foto al libro che mi ha accolta. Fisso in un’immagine il mio lusso del tempo.