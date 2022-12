Tempo di Open day. Le scuole di Lugagnano si presentano

E’ tempo di Open day per le scuole del nostro territorio. A Lugagnano in dicembre gli istituti di ogni ordine e grado aprono le porte per presentare alle famiglie l’offerta formativa e le informazioni più importanti relative alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023/2024.

La Scuola dell’Infanzia Statale si farà conoscere alla futura utenza mercoledì 14 dicembre dalle ore 16,15 alle ore 18,15 in via Giovanni Paolo II a Lugagnano. La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Don Giuseppe Fracasso” aspetta le famiglie interessate sabato 17 dicembre dalle 10 alle 12.

La Primaria Statale permetterà di visitare i propri ambienti e conoscere l’offerta formativa e didattica il 12 dicembre alle ore 17 presso la “Pellico 1” di via Don Minzoni. Infine, la Scuola Secondaria Statale di I Grado “Anna Frank” aprirà le porte il 14 dicembre alle ore 17.

