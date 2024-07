Tempesta nella notte: A Sona bloccata la discesa che dal capoluogo porta sulla Morenica

Il violento nubifragio che nella notte ha investito anche il nostro territorio, con raffiche di vento fortissime, ha creato danni e situazioni di disagio come purtroppo sempre più spesso accade.

Il problema forse più rilevante è stato causato dal crollo del grande olmo che svettava all’inizio della salita che da Lugagnano porta a Sona. Come si può vedere dalle foto, l’albero – che da il nome alla località – è stato abbattuto dal forte vento ed è caduto proprio sulla strada impedendo in parte il transito per immettersi sulla strada provinciale Morenica.

Sempre lungo la salita che porta a Sona molti gli alberi caduti, alcuni già rimossi, ma in prossimità del cimitero due piante divelte ostruiscono ancora quasi completamente il passaggio.

Si registrano anche allagamenti di cantine e piante sradicate nei giardini, oltre al verificarsi nella notte di problemi legati al malfunzionamento di sistemi elettrici come allarmi delle abitazioni o citofoni di complessi abitativi. Gravi danni registrano anche aziende agricole del territorio.

Il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina, contattato dal Baco, spiega che i danni sono concentrati all’incrocio dell’Olmo, sulla Morenica, e in via Fusara a Sona. La squadra di Protezione Civile è in azione già dalla notte ed entro la mattina le piante verranno rimosse, tranne il grande olmo per il quale è necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Articolo in aggiornamento.