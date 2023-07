Tempesta di grandine: Risolti i problemi alla viabilità sul territorio di Sona

Dopo la terribile notte che il nostro territorio ha vissuto tra il 24 ed il 25 luglio, con la tempesta di vento e grandine che, oltre a creare enormi danni a case e automobili, ha messo in ginocchio la viabilità, migliorano decisamente le condizioni e la situazione generale.

In meno di ventiquattrore sono, infatti, state liberate e messe in sicurezza tutte le strade sul territorio di Sona, ad eccezione di un passaggio ai Gaburri dove Enel deve portare a termine un intervento per mettere in sicurezza una linea elettrica. I problemi alla circolazione erano stati creati soprattutto dal crollo di piante ad alto fusto, in alcuni casi secolari, che erano andate ad ostruire le carreggiate creando grossi pericoli per automobili e pedoni.

Gli interventi più importanti sono stati effettuati a Lugagnano in via De Amici, a Sona in via Mangano e cimitero e via discesa chiesa e a San Giorgio in Salici in via Monzambana, Gaburri, Finco, via belvedere, San Rocco e località Tion. Nella foto sopra l’intervento sul ponte della ferrovia a San Giorgio in Salici per la rimozione del grande bagolar crollato a causa dei venti fortissimi.

“Quella a cui abbiamo assistito nelle scorse ore – commenta il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina – è una concreta dimostrazione di efficienza e organizzazione in sinergia tra amministrazione, tecnici comunali, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e col supporto di cittadini volenterosi e instancabili. Un ringraziamento a tutti!”.