Tempesta di grandine: Ecco come segnalare i danni subiti da privati ed imprese

Come abbiamo già scritto, la Regione Veneto ha inviato ai Comuni interessati, tra i quali Sona, un’informativa sull’avvio della procedura per censimento dei danni della disastrosa grandinata della notte tra il 24 ed il 25 luglio.

Ora arrivano anche le specifiche per segnalare i danni subiti. Infatti, per cittadini e imprese che avessero subito danneggiamenti a causa della tempesta è possibile compilare, entro il 2 agosto prossimo, il form online di ricognizione dei danni CLICCANDO QUI.

Dal Comune di Sona si fa presente che “la scheda viene redatta esclusivamente per la ricognizione e la stima dei danni e che pertanto, allo stato attuale, non costituisce titolo all’acquisizione di eventuali contributi per i danni subiti”.