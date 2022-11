TAV: Nel prossimo fine settimana circolazione ferroviaria interrotta tra Peschiera e Verona

Per permettere alcuni interventi legati alla realizzazione della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Brescia-Verona, nei due fine settimana del 12-14 novembre e 26-28 novembre la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Peschiera del Garda e Verona.

Rete Ferroviaria Italiana interverrà in quelle giornate per ripristinare i binari della linea storica su cui è stata attivata una variante di tracciato lo scorso novembre.

Per garantire comunque la possibilità di spostarsi è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus per i treni in circolazione fra Brescia e Verona. In particolare, i treni del trasporto regionale verranno sostituiti fra le stazioni di Desenzano e Verona Porta Nuova.

I treni del servizio internazionale verranno limitati o riprogrammati su percorso alternativo ed i treni a lunga percorrenza subiranno cancellazioni, limitazioni e deviazioni su percorso alternativo, saltando le fermate di Brescia, Peschiera e Desenzano.

