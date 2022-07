Tav: chiude per due giorni via Mincio a Lugagnano, ulteriori difficoltà per andare a Caselle e Sommacampagna

In questi giorni di piena estate arrivano delle novità inerenti la circolazione stradale per effetto dei lavori in corso per la realizzazione della TAV a Sona.

A Lugagnano il tratto di via Mincio compreso tra il sottopasso ferroviario e la rotatoria con via Bellona e via Molinara nuova sarà chiuso al traffico dalle 7 di lunedì 1 agosto alle 24 di martedì 2 agosto.

Come si diceva, il divieto di circolazione è stato disposto per rendere possibile lavori collegati alla Tav, in particolare per consentire la realizzazione del collegamento stradale con il nuovo sottovia ferroviario. Nella foto di Mario Pachera i lavori in corso.

Un’interruzione stradale che, unita alla chiusura ormai da due anni del sottopassaggio della Rampa (la cui riapertura è stata rimandata di sette mesi), impedirà di fatto di raggiungere Caselle e Sommacampagna passando da Lugagnano, e viceversa.

Durante la chiusura, infatti, il traffico veicolare verrà deviato sul percorso via Capitello, via Canova, Strada Provinciale 26, via Rezzola di Sommacampagna, e viceversa.

“Per due giorni – afferma il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi – una nuova arteria importante che collega Lugagnano, e non solo, con Caselle e con il collegamento alla tangenziale sud, verrà chiusa. Un sacrificio, l’ennesimo, che chiedo alla comunità, ma che darà subito dopo già un risultato importante nella nuova via Mincio, l’arteria nuova creata a fianco della vecchia strada, che migliorerà molto anche la sicurezza viaria. La vecchia strada diventerà la ciclabile“.

E aggiunge: “Mi auguro che venga compreso il grande lavoro in corso: posso assicurare che le aziende stanno operando con celerità e ottima programmazione, soprattutto per ridurre il disturbo alla cittadinanza di Lugagnano e Caselle“.

“A gennaio 2023, e forse anche qualche settimana prima – conclude il primo cittadino –, ci sarà l’apertura di via Stazione e via Rampa: ancora pochi mesi e poi si tornerà alla originale circolazione stradale“.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.