TAV a Sona, slittano i tempi di realizzazione a causa del Covid e della guerra in Ucraina

“Purtroppo Cepav ci ha comunicato, come in effetti già sapevamo, che i tempi di realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria TAV sul territorio di Sona slitteranno in avanti”. Con queste parole il sindaco Gianluigi Mazzi ed il vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina aprono l’aggiornamento al Baco sulla situazione della TAV.

“Cepav ci ha spiegato – prosegue Mazzi – che le difficoltà che hanno portato ai ritardi sono dovute al fatto che il primo semestre del 2022, in linea con quanto accaduto negli ultimi due anni, è stato purtroppo caratterizzato dal perdurare dell’emergenza pandemica e dalle conseguenti restrizioni normative sugli spostamenti, oltre ai periodi di quarantena dei soggetti contagiati o considerati quali contatti stretti. Ciò ha cagionato inevitabili allungamenti temporali legati alla riduzione del personale in campo disponibile”.

“Cepav ci ha anche comunicato – aggiunge il vicesindaco Dalla Valentina – l’inaspettata e del tutto eccezionale difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, dovuta sia agli effetti della pandemia sia all’esplosione del conflitto nel territorio ucraino, che ha causato tempi di consegna delle forniture estremamente lunghi e spesso, ancora tutt’oggi, incerti”.

Quali gli effetti sui lavori in corso sul nostro territorio? Il completamento e l’attivazione della viabilità di via Siberie e via Mincio a Lugagnano si sposta alla fine luglio 2022. E qui il ritardo è contenuto. Slitta invece di ben sette mesi la riapertura sempre a Lugagnano della fondamentale direttrice viabilistica via Rampa e via Stazione, che doveva essere completata entro il 30 giugno ed invece riaprirà alla fine di gennaio 2023.

Anche a Sona tutto slitta in avanti. Il completamento e l’attivazione della viabilità di via Campagnola si sposta, infatti, entro la fine di gennaio 2023, con il completamento e l’attivazione della rotatoria sul lato nord della linea ferroviaria storica che verrà invece realizzata entro la fine del prossimo mese di agosto.

Rimandata alla fine dell’agosto 2023, tra un anno, il completamento e l’attivazione della viabilità di via Segradi a San Giorgio in Salici. Proprio a San Giorgio giovedì prossimo 23 giugno alle 20.30 nella sala civica di via don Castello si riunisce in seduta pubblica aperta a tutti i cittadini la consulta di frazione, e saranno presenti gli amministratori di Sona ed i tecnici di CEPAV per illustrare proprio lo stato di realizzazione della TAV.