TAV a Sona: Riaperto il sottopasso tra Lugagnano e Caselle di Sommacampagna

Come Il Baco aveva anticipato, questa mattina lunedì 10 luglio alle ore 9 ha finalmente riaperto al traffico il sottopasso di via Rampa–via Stazione che collega Lugagnano con Caselle di Sommacampagna, una direttrice viabilistica fondamentale per il traffico nord-sud dell’area.

Il sottopasso era chiuso dal 15 giugno 2020 ed i tempi di riapertura erano slittati a causa del periodo Covid e alla difficoltà di reperimento dei materiali dovuta ai tragici eventi internazionali.

All’apertura, con la rimozione delle transenne che impedivano il transito, erano presenti alcuni amministratori del Comune di Sona tra i quali il sindaco Gianfranco Dalla Valentina, la vicesindaco Monia Cimichella e gli assessori Roberto Merzi e Maurizio Moletta. Sul posto anche i tecnici di Cepav Due, che hanno realizzato l’intervento.

Nelle foto di Mario Pachera si può vedere come è stato realizzato il sottopasso, che fino al termine completo dei lavori prevede un limite massimo di velocità di 30 km/h. Accanto alle corsie per le automobili è presente anche una pista ciclopedonabile, che però per ora è utilizzabile solo dalle biciclette e non dai pedoni, per motivi di sicurezza in quanto necessita ancora di alcuni interventi per essere completata.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.