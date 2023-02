TAV a Sona: Riaperto il sottopasso di via Campagnola. Il sindaco: “Ringrazio i cittadini per la pazienza”

Per il sollievo dei residenti e dei tanti che utilizzano quotidianamente quella direttrice viabilistica, ha riaperto ieri 27 febbraio il sottovia stradale di via Campagnola in valle di Sona.

La strada che collega località Valle di Sona con Sommacampagna era stata chiusa il 10 ottobre scorso, e da subito si era capito che quell’interruzione avrebbe creato seri problemi al traffico della zona, penalizzando anche, tra gli altri, alcune attività economiche e i ragazzi che per recarsi a scuola utilizzano i mezzi pubblici. Da cronoprogramma quel passaggio avrebbe dovuto riaprire all’inizio di questo febbraio.

Proprio ad inizio febbraio, invece, era stata la ditta “Cepav due”, il Consorzio Eni per l’alta velocità, general contractor incaricato da Rfi della realizzazione della linea Brescia-Verona, a chiedere al Comune di Sona una proroga della chiusura fino al 28 febbraio in quanto “i lavori che hanno dato origine alla chiusura di via Campagnola devono ancora essere ultimati”.

Come si diceva, lunedì 27 febbraio, alle 17, una commissione formata dal sindaco di Sona Mazzi, dal comandante della polizia locale Mori, dal tecnico comunale Baciga, da Cepav due e dalla ditta esecutrice ha effettuato un sopralluogo finale per poi procedere all’apertura del sottopasso di via Campagnola e delle due nuove rotonde (nelle foto).

“Con soddisfazione ho visionato queste nuove opere per la Tav – ha spiegato Mazzi a margine del sopralluogo -, alcune fortemente volute dall’amministrazione affinché dall’intervento previsto per la linea nuova ferroviaria risultassero anche lavori utili e importanti per la sicurezza di questa zona. Alle rotatorie si aggiunge un tratto di pista ciclabile che permetterà, a lavori completati, di collegare la località di Valle di Sona con San Giorgio in Salici. Ringrazio i cittadini, soprattutto i residenti in zona, per i disagi patiti in questi mesi. Ho avuto modo di incontrarne alcuni proprio oggi che oltre alle lamentele hanno voluto complimentarsi per il grande lavoro svolto e per la qualità degli interventi fatti”.

Rimane ora il grosso problema dello slittamento della riapertura dello strategico sottopasso tra Lugagnano e Caselle, una direttrice fondamentale nella circolazione nord-sud dell’area chiuso ancora dal 15 giugno 2020. Uno slittamento, forse a giugno ma nemmeno quella data è certa, che significa il protrarsi dei disagi forti che colpiscono i privati e anche le aziende.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.