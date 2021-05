TAV a Sona: Quasi completato il nuovo sottopasso di via Mincio a Lugagnano

Procedono i lavori di realizzazione della TAV lungo tutto il territorio di Sona, in adiacenza alla linea ferroviaria storica tra San Giorgio in Salici e Lugagnano.

In questa fase sono in grande evidenza sono i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso di via Mincio a Lugagnano, che viene costruito accanto a quello ora presente che raccoglie tutto il traffico tra Lugagnano e Caselle, essendo chiuso fino al giugno 2022 il sottopasso di via Stazione.

In questi giorni la massicciata della ferrovia è stata bucata ed il nuovo ponte è stato inserito, come si può vedere dalle foto di Raniero Zanuso e Giuliano Turrini.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.