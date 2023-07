TAV a Sona: Lunedì riapre alle ore 9 il sottopasso della Rampa tra Lugagnano e Caselle

Come il Baco ha già anticipato, riapre finalmente dopo due anni e mezzo il sottopasso di via Rampa, la fondamentale arteria stradale che collega Lugagnano e Caselle.

Il sottopasso, che ha subìto un ritardo dovuto in particolare al periodo Covid e alla difficoltà di reperimento dei materiali dovuta ai tragici eventi internazionali, ritorna transitabile al traffico lunedì 10 luglio, per tutti i mezzi. Verrà invece aperta più avanti la nuova pista ciclabile che lo attraversa.

Ma a che ora riapre il sottopasso lunedì? Con ordinanza numero 61, il comandante della polizia locale di Sona Mori ha determinato di “disporre l’apertura della viabilità stradale del nuovo tronco stradale compreso il nuovo sottopasso della linea ferroviaria in via Stazione dalle ore 9”. Inoltre, Mori con la medesima ordinanza dispone in quel tratto di strada “la limitazione della velocità a 30 km/h fino al completamento di tutti i lavori accessori previsti”.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.