TAV a Sona: l’incrocio tra via Campagnola e via Montresora diventa una rotatoria

Con un’ordinanza del 12 settembre, il comandante della polizia locale di Sona Mori ha previsto che dalle ore 8 di giovedì 15 settembre fino alle 24 del 31 gennaio 2023, la circolazione stradale all’intersezione tra via Campagnola e via Montresora a Sona venga regolata tramite una rotatoria, con l’obbligo, per i veicoli che si immettono sulla rotatoria, di dare la precedenza a quelli già circolanti all’interno dell’anello.

La rotatoria provvisoria, destinata poi a diventare definitiva, viene approntata con new jersey, movimentabili mano a mano che procederanno con i lavori, da Cepav due, il Consorzio che realizzando l’infrastruttura ferroviaria TAV sul territorio del Comune di Sona.

Al termine dei lavori la rotatoria verrà realizzata in maniera definitiva. Si tratta di una delle opere compensative richieste dal Comune di Sona a parziale mitigazione del disagio arrecato al territorio.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.