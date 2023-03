TAV a Sona: Il sindaco Mazzi: “Confermata per giugno la riapertura del sottopasso tra Lugagnano e Caselle”

Pochi giorni fa, il 27 febbraio, aveva finalmente riaperto il sottovia stradale di via Campagnola in valle di Sona. La strada che collega località Valle di Sona con Sommacampagna era stata chiusa il 10 ottobre scorso, e da subito si era capito che quell’interruzione avrebbe creato seri problemi al traffico della zona, penalizzando anche, tra gli altri, alcune attività economiche e i ragazzi che per recarsi a scuola utilizzano i mezzi pubblici.

Da cronoprogramma quel passaggio avrebbe dovuto riaprire all’inizio di febbraio ma poi tutto era slittato a fine mese, quando come si diceva si è avuta la riapertura.

Oggi arriva una nuova importante notizia sempre in tema di lavori per la realizzazione della TAV sul territorio di Sona.

Il sindaco Gianluigi Mazzi ha infatti confermato che lo strategico sottopasso tra Lugagnano e Caselle, una direttrice fondamentale nella circolazione nord-sud dell’area chiuso ancora dal 15 giugno 2020, riaprirà il prossimo giugno, dopo che la riapertura era già stata rimandata.

Si è infatti tenuto un sopralluogo alla presenza del sindaco, dei tecnici del Comune e della ditta esecutrice per il controllo dell’avanzamento lavori in quell’area, con il sottopassaggio in fase di realizzazione (nella foto), la nuova strada di raccordo con via Stazione, la pedana di attraversamento, la pista ciclopedonale ed il marciapiede che permetterà il collegamento tra i centri di Lugagnano e Caselle in sicurezza.

Proprio nel corso del sopralluogo si è certificata la conferma di CEPAV Due che il sottopasso riaprirà il prossimo giugno.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.