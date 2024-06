TAV a Sona. I cittadini di San Giorgio in Salici si lamentano per le strade danneggiate dal passaggio dei camion di cantiere

Proseguono i lavori di realizzazione della TAV lungo la tratta Brescia-Verona, che attraversa completamente il Comune di Sona lungo la direttrice San Giorgio in Salici, Sona e Lugagnano.

Riguardo la galleria in fase di realizzazione a San Giorgio in Salici, uno dei punti critici dell’intervento, gli scavi stanno procedendo come da programma e da quanto sappiamo non dovrebbero più avere avuto intoppi. Tuttora i termini di consegna della galleria sono fissati per la fine dell’anno. I medesimi tempi di consegna sono previsti anche per il ripristino del cavalcavia di San Giorgio, ma su questo intervento vi è il rischio di qualche slittamento.

Proprio da San Giorgio in Salici arrivano però delle lamentele dei residenti per le condizioni delle strade che vengono percorse dai mezzi pesanti che si spostano incessantemente avanti ed indietro dai cantieri della TAV.

Quello che si registra in molti punti sono cigli stradali sfondati dal peso del passaggio di tanti camion, cedimenti lungo le carreggiate, la mancanza della necessaria segnaletica orizzontale e la mancanza di segnalazioni opportune dei due dossi creati in località San Rocco.

Esiste un accordo tra il Comune di Sona e CEPAV DUE, il soggetto affidatario dell’esecuzione dei lavori inerenti la TAV per la tratta alta velocità Brescia-Verona, in forza del quale quando vi sono delle segnalazioni in merito a problemi sulle strade di passaggio dei mezzi pesanti, il personale di CEPAV procede con interventi di ripristino. Quello che lamentano i cittadini di San Giorgio in Salici è una mancanza di questi interventi in alcuni tratti stradali che ora risultano pericolosi e di difficile percorrenza.

Altra segnalazione che arriva riguarda le siepi piantumante in val di Sona, nella zona dell’isola ecologica, sempre come lavori complementari della realizzazione della TAV. Siepi che risultano abbandonate senza potature e sovrastate dalla vegetazione spontanea.

